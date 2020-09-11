izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 12:50
Вкладчик1234 написав:
тяжело найти причины, чтобы карта была хоть в первой пятёрке
Зима - близко.
Будет чем лобовуху чистить в январе )
mustbe
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Додано: Суб 12 вер, 2020 12:53
Я зрозумів цільову аудиторію. Якщо щоп'ятниці Кристал заїдати лобстерами у ікрі, то альтернатив немає!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:34
Кстати, а кто-то не из Киева уже получил? Интересно, сколько идет до отделения ТАС не в Киеве. На другом форуме читал, что ждать примерно неделю. Я заказал 5 сентября, так что карта бы должна быть на подходе.
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ingtrans
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:58
Flamingo написав: MASolomko
да я ж не возражаю. Но я сегодня специально при разговоре спросил у представительницы: "А разве в отделение ТАСкомбанка вы доставить не можете?" - ответ был: "Нет, только Киев".
Отсюда вопрос к представителю банка - так где все-таки правда? Изибанк доставляет карты в регионы для получения их через отделения ТАСкомбанка или нет?
А то как то не красиво начинать работу с обмана
врут похоже. мне тоже сказали, что пока бета - могут в отделение ТАСа в моем городе доставить. Пока жду.
ol_zy
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Додано: Суб 12 вер, 2020 15:58
Faceless написав: omb написав: Faceless ну в смысле, с моней же конкурируют, а там прикольные
Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.
#нахіба это ж оттуда
izibank
Представник банку
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:01
Быстро после регистрации ссылка на апликуху приходит? Или кто-то в ручном режиме?
gonzo
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:09
gonzo написав:
Быстро после регистрации ссылка на апликуху приходит? Или кто-то в ручном режиме?
в ручному режимі, до 7 днів
izibank
Представник банку
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:10
gonzo написав:
Быстро после регистрации ссылка на апликуху приходит? Или кто-то в ручном режиме?
Мне в течение суток. Но надо давать электронку от гугл аккаунта, через который будете потом ставить.
ol_zy
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:19
Что-то я не понял лёгкого ажиотажа среди коллег
У меня был план на все интересные кредитки для получения в этом году - Форвард, Юнекс, О.Банк. План выполнен
Зачем Изя - ну никак не пойму
Vorlon
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:21
izibank написав: Faceless написав:
Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.
#нахіба это ж оттуда
Як більше отримати?
Faceless
Модератор
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