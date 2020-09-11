RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2 5 2
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
1
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
50%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
0
0
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:23

Re: izibank

  Faceless написав:Як більше отримати?

Есть фирмы, которые занимаются печатью стикеров :mrgreen:
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1464
З нами з: 31.07.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:43

  izibank написав:
  gonzo написав:Быстро после регистрации ссылка на апликуху приходит? Или кто-то в ручном режиме?


в ручному режимі, до 7 днів

Как то не солидно для технологичного банка (
gonzo
 
Повідомлень: 175
З нами з: 05.01.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:44

Re: izibank

gonzo написав:
  izibank написав:
  gonzo написав:Быстро после регистрации ссылка на апликуху приходит? Или кто-то в ручном режиме?


в ручному режимі, до 7 днів

Как то не солидно для технологичного банка (
Это ж бета, потому пока руками
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27905
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 6687 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 18:08

Ну пока, слава всевышнему, Вика жЫве и перевыпускаеЦЦа по сроку. Кроме того мне кажется или кто-то тут таки критиковали обычно Тасю за лимиты, не?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4879
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IBM, sauvignon, wolt450 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89288)
12.09.2020 18:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.