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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:43
izibank написав: gonzo написав:
Быстро после регистрации ссылка на апликуху приходит? Или кто-то в ручном режиме?
в ручному режимі, до 7 днів
Как то не солидно для технологичного банка (
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gonzo
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:44
gonzo написав: izibank написав: gonzo написав:
Быстро после регистрации ссылка на апликуху приходит? Или кто-то в ручном режиме?
в ручному режимі, до 7 днів
Как то не солидно для технологичного банка (
Это ж бета, потому пока руками
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:08
Ну пока, слава всевышнему, Вика жЫве и перевыпускаеЦЦа по сроку. Кроме того мне кажется или кто-то тут таки критиковали обычно Тасю за лимиты, не?
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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