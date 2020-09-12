Есть фирмы, которые занимаются печатью стикеров
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:23
Re: izibank
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:43
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:44
Re: izibank
Додано: Суб 12 вер, 2020 18:08
Ну пока, слава всевышнему, Вика жЫве и перевыпускаеЦЦа по сроку. Кроме того мне кажется или кто-то тут таки критиковали обычно Тасю за лимиты, не?
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Додано: Суб 12 вер, 2020 20:13
Re: izibank
Депозиты физикам есть?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 12 вер, 2020 20:17
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Додано: Суб 12 вер, 2020 21:02
Ізі пізі тейк ит ізі
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