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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:19
Bosstone написав: Вкладчик1234 написав:
Бесплатный манисенд с ограничениями, когда конкуренты дают без условий
какие ограничения?
izibank написав: Скупердяй написав:
Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?
Вітаю, це за один платіж.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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