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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 1.7 5 3
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
67%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
33%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
0
0
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:19

  Bosstone написав:
  Вкладчик1234 написав:Бесплатный манисенд с ограничениями, когда конкуренты дают без условий

какие ограничения?


  izibank написав:
  Скупердяй написав:Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?


Вітаю, це за один платіж.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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  #<1 ... 78910
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