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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 вер, 2020 22:19
Bosstone написав: Вкладчик1234 написав:
Бесплатный манисенд с ограничениями, когда конкуренты дают без условий
какие ограничения?
izibank написав: Скупердяй написав:
Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?
Вітаю, це за один платіж.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Нед 13 вер, 2020 06:18
izibank,
Расскажите этимологию названия.
Один ваш коллега тоже интересуется:
"Кстати, «IZI» – это неверно написанное «просто» или неверно написанное имя «Изя»?"
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gunther2007
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Додано: Нед 13 вер, 2020 11:29
gunther2007 написав:
izibank,
Расскажите этимологию названия.
Один ваш коллега тоже интересуется:
"Кстати, «IZI» – это неверно написанное «просто» или неверно написанное имя «Изя»?"
Я думал, шо Integral Zero Intellect
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 13 вер, 2020 11:40
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Додано: Нед 13 вер, 2020 12:44
gunther2007 написав:
izibank,
Расскажите этимологию названия.
Один ваш коллега тоже интересуется:
"Кстати, «IZI» – это неверно написанное «просто» или неверно написанное имя «Изя»?"
izibank - легкий банк. izi значить "легко" - ми навмисно обрали неформальне написання слова - так, як його зазвичай вживають в спілкуванні з друзями
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izibank
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Додано: Нед 13 вер, 2020 13:15
izibank
Асоціації з https://izi.ua
вас не бентежать?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 586 раз.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 13:46
А что - они есть? От вас впервые узнал об этом сайте
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Vorlon
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- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 964 раз.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 13:53
klug теж одразу була асоціація як наче банк має партнерство з izi.ua.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Нед 13 вер, 2020 14:29
Vorlon написав:
А что - они есть? От вас впервые узнал об этом сайте
Тобто, після того, як Ви дізналися про цей сервіс, асоціативний зв'язок для Вас не став очевидним, тому Вам доводиться запитувати про уже вище сформульоване твердження?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 13 вер, 2020 14:47
Вкладчик1234 написав: Bosstone написав: Вкладчик1234 написав:
Бесплатный манисенд с ограничениями, когда конкуренты дают без условий
какие ограничения?
izibank написав: Скупердяй написав:
Питання до представника, а перекази там вказано, що до 10к без коміса, це 10к за платіж чи місячний ліміт?
Вітаю, це за один платіж.
мова йде саме про СЕП-платежі, а p2p за рахунок власних коштів - безкоштовно (на картку будь-якого банку України)
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izibank
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