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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:14

izibank
Читаю статтю в AIN:

Зображення
Тут мав би бути прийменник, який позначає співвідношення, тобто "на", ну і коректніше писати про добу, як період застосування лімітів, а не не день.

Зображення
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:25

  klug написав:Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.

Оце Ви спостережливі :o На скріншоті дата 10 серпня - четвер - мав би бути кешбек 1%. Певно це якісь додаткові кешбеки? :roll:
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miltador
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:29

  klug написав:izibank
Читаю статтю в AIN:

Зображення
Тут мав би бути прийменник, який позначає співвідношення, тобто "на", ну і коректніше писати про добу, як період застосування лімітів, а не не день.

Зображення
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.


дякуємо за пильність :)
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:30

  miltador написав:
  klug написав:Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.

Оце Ви спостережливі :o На скріншоті дата 10 серпня - четвер - мав би бути кешбек 1%. Певно це якісь додаткові кешбеки? :roll:

Вводять в оману :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 17:45

Вопрос офпреду.

Только что на горячей линии Вашего банка оператор утверждала, что сейчас получение карты возможно только в Киеве. В то же время уважаемые форумчане пишут иное. Внесите ясность, пожалуйста (или поспособствуйте :) )
AlexTk
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