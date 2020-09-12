izibank
Читаю статтю в AIN:
Тут мав би бути прийменник, який позначає співвідношення, тобто "на", ну і коректніше писати про добу, як період застосування лімітів, а не не день.
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:14
izibank
Читаю статтю в AIN:
Тут мав би бути прийменник, який позначає співвідношення, тобто "на", ну і коректніше писати про добу, як період застосування лімітів, а не не день.
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:25
Оце Ви спостережливі На скріншоті дата 10 серпня - четвер - мав би бути кешбек 1%. Певно це якісь додаткові кешбеки?
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:29
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:30
Вводять в оману
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:45
Вопрос офпреду.
Только что на горячей линии Вашего банка оператор утверждала, что сейчас получение карты возможно только в Киеве. В то же время уважаемые форумчане пишут иное. Внесите ясность, пожалуйста (или поспособствуйте )
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