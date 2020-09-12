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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 вер, 2020 17:14
izibank
Читаю статтю в AIN:
Тут мав би бути прийменник, який позначає співвідношення, тобто "на", ну і коректніше писати про добу, як період застосування лімітів, а не не день.
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:25
klug написав:
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.
Оце Ви спостережливі
На скріншоті дата 10 серпня - четвер - мав би бути кешбек 1%. Певно це якісь додаткові кешбеки?
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miltador
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:29
klug написав:izibank
Читаю статтю в AIN:
Тут мав би бути прийменник, який позначає співвідношення, тобто "на", ну і коректніше писати про добу, як період застосування лімітів, а не не день.
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.
Востаннє редагувалось R3WIND
в Нед 13 вер, 2020 18:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:30
miltador написав: klug написав:
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.
Оце Ви спостережливі
На скріншоті дата 10 серпня - четвер - мав би бути кешбек 1%. Певно це якісь додаткові кешбеки?
Вводять в оману
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:45
Вопрос офпреду.
Только что на горячей линии Вашего банка оператор утверждала, что сейчас получение карты возможно только в Киеве
. В то же время уважаемые форумчане пишут иное. Внесите ясность, пожалуйста (или поспособствуйте
)
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AlexTk
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:58
AlexTk
, та для чого Вам та карта?
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:16
miltador написав: klug написав:
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.
Оце Ви спостережливі
На скріншоті дата 10 серпня - четвер - мав би бути кешбек 1%. Певно це якісь додаткові кешбеки?
Я теж спершу подумав, що у Сільпо тепер є бар, ресторан та більярд
Напевно для найблатніших тестувальників є якісь додаткові категорії. Не ясно чи АІН почав тестування за місяць до виходу статті, чи частину скіншотів надав PR-відділ (схиляюся до цього варіанту).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:31
klug написав:izibank
Читаю статтю в AIN:
Тут мав би бути прийменник, який позначає співвідношення, тобто "на", ну і коректніше писати про добу, як період застосування лімітів, а не не день.
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.
дякую за увагу
аналізуємо ситуацію
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izibank
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Додано: Нед 13 вер, 2020 18:47
klug написав: miltador написав: klug написав:
Цікаво, за яким критерієм Сільпо дало тут 2% кешбеку.
Оце Ви спостережливі
На скріншоті дата 10 серпня - четвер - мав би бути кешбек 1%. Певно це якісь додаткові кешбеки?
Я теж спершу подумав, що у Сільпо тепер є бар, ресторан та більярд
Напевно для найблатніших тестувальників є якісь додаткові категорії. Не ясно чи АІН почав тестування за місяць до виходу статті, чи частину скіншотів надав PR-відділ (схиляюся до цього варіанту).
В некоторых сильпо есть внутри типа кафе. И помнится по мсс оно так и проходило.
ЗЫ. Хотя да 10 серпня то не пятница да и категория явно написана как продукты.
Возможно то секретные сюрпризы. )
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