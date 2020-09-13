там одна ясность - все зависит от отделения/персонала отделения.
если отделение в Житомире , то все что в Киеве - есть и в Житомире. Передать проще простого, было бы желание. Дерзайте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 вер, 2020 21:22
Re: izibank
там одна ясность - все зависит от отделения/персонала отделения.
если отделение в Житомире , то все что в Киеве - есть и в Житомире. Передать проще простого, было бы желание. Дерзайте.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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