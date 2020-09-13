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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:22

Re: izibank

  AlexTk написав:Внесите ясность,

там одна ясность - все зависит от отделения/персонала отделения.
если отделение в Житомире , то все что в Киеве - есть и в Житомире. Передать проще простого, было бы желание. Дерзайте.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 02:00

  izibank написав:
  gunther2007 написав:izibank,
Расскажите этимологию названия.

Один ваш коллега тоже интересуется:
"Кстати, «IZI» – это неверно написанное «просто» или неверно написанное имя «Изя»?"


izibank - легкий банк. izi значить "легко" - ми навмисно обрали неформальне написання слова - так, як його зазвичай вживають в спілкуванні з друзями :)

Считает ли Easy Pay ваше название - фродом и если да то как вы так жестко лоханулись? Или все таки фрод?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 05:49

Что сделать надо, чтобы владеть деньгами мира - надо спросить у Хозяина Системы.
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proftpd66
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izibank (113)
14.09.2020 05:49
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