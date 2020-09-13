там одна ясность - все зависит от отделения/персонала отделения.
если отделение в Житомире , то все что в Киеве - есть и в Житомире. Передать проще простого, было бы желание. Дерзайте.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 21:22
Re: izibank
там одна ясность - все зависит от отделения/персонала отделения.
если отделение в Житомире , то все что в Киеве - есть и в Житомире. Передать проще простого, было бы желание. Дерзайте.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 14 вер, 2020 02:00
Считает ли Easy Pay ваше название - фродом и если да то как вы так жестко лоханулись? Или все таки фрод?
Додано: Пон 14 вер, 2020 05:49
Что сделать надо, чтобы владеть деньгами мира - надо спросить у Хозяина Системы.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:09
вітаю, так, деякі клієнти змогли отримати/отримають картку izibank за межами м.Київ в межах тестування процесу доставлення та видачі карток в регіонах, на цю мить тестування процесу пригальмовано. Про його відновлення/можливість отримання картки в інших містах ми повідомимо окремо.
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:42
Додано: Пон 14 вер, 2020 10:52
Re: izibank
Добрый день. Вылетает приложение сразу после запуска на Lenovo Phab Plus PB1-770M
Android 5.1.1 не рутованный. На нескольких устройствах такое.
Можете передать, чтоб починили?
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