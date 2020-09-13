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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213>

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:22

Re: izibank

  AlexTk написав:Внесите ясность,

там одна ясность - все зависит от отделения/персонала отделения.
если отделение в Житомире , то все что в Киеве - есть и в Житомире. Передать проще простого, было бы желание. Дерзайте.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 02:00

  izibank написав:
  gunther2007 написав:izibank,
Расскажите этимологию названия.

Один ваш коллега тоже интересуется:
"Кстати, «IZI» – это неверно написанное «просто» или неверно написанное имя «Изя»?"


izibank - легкий банк. izi значить "легко" - ми навмисно обрали неформальне написання слова - так, як його зазвичай вживають в спілкуванні з друзями :)

Считает ли Easy Pay ваше название - фродом и если да то как вы так жестко лоханулись? Или все таки фрод?
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:09

  AlexTk написав:Вопрос офпреду.

Только что на горячей линии Вашего банка оператор утверждала, что сейчас получение карты возможно только в Киеве. В то же время уважаемые форумчане пишут иное. Внесите ясность, пожалуйста (или поспособствуйте :) )


вітаю, так, деякі клієнти змогли отримати/отримають картку izibank за межами м.Київ в межах тестування процесу доставлення та видачі карток в регіонах, на цю мить тестування процесу пригальмовано. Про його відновлення/можливість отримання картки в інших містах ми повідомимо окремо.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:42

  mustbe написав:
Для работы приложения izibank необходима минимальная версия операционной системы Android 5.1, а іOS появится в ближайшее время.

Расскажите им, что iOS - уже появилась, много лет назад )


дякую за уважність :) виправляємо
izibank
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:52

Re: izibank

Добрый день. Вылетает приложение сразу после запуска на Lenovo Phab Plus PB1-770M
Android 5.1.1 не рутованный. На нескольких устройствах такое.
Можете передать, чтоб починили?
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 11:01

  DENVER_S написав:Добрый день. Вылетает приложение сразу после запуска на Lenovo Phab Plus PB1-770M
Android 5.1.1 не рутованный. На нескольких устройствах такое.
Можете передать, чтоб починили?


дякую за інформацію, написали в особисті повідомлення для уточнення ситуації
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 15:58

  klug написав:izibank
Асоціації з https://izi.ua вас не бентежать?


klug, дякуємо за пильність! ні, асоціації не бентежать :)
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:15

  izibank написав:
  klug написав:izibank
Асоціації з https://izi.ua вас не бентежать?


klug, дякуємо за пильність! ні, асоціації не бентежать :)

Мабуть, Сергій Леонідович і їх купить (або вже), щоб не бузили з приводу бренду :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:39

Re: izibank

Получил, потыкал приложение, думаю на этом и все. Очень не хватает открытого апи для получения информации о транзакциях. Вручную добавлять вообще не изи. Ну или было бы круто если бы карта все таки отображалась в Тас2ю. Схватил пару некритических багов, бетка все таки. Карта не хотела активироваться в течении часа-полтора.

Из необычного: круто придумали скрывать баланс смахиванием ладони.
Востаннє редагувалось unknownurl в Пон 14 вер, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:52

  unknownurl написав:Получил, потыкал приложение, думаю на этом и все. Очень не хватает открытого апи для получения информации о транзакциях. Вручную добавлять их ой как нудно. Ну или было бы круто если бы карта все таки отображалась в Тас2ю. Схватил пару некритических багов, бетка все таки. Карта не хотела активироваться в течении часа-полтора.

Из необычного: круто придумали скрывать баланс смахиванием ладони.


дякуємо за фідбек :)
написали в особисті повідомлення для уточнення інформації про баги, які у вас виникли під час користування додатком
izibank
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