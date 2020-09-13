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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:00
Re: izibank
В п"ятницю оставив заявку на отримання карти і щось тиша гробова ))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:39
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:04
Re: izibank
А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)
Додано: Пон 14 вер, 2020 21:17
Підтримую. На валютні картки взагалі тарифів не видно.
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