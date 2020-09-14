izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 вер, 2020 17:00
В п"ятницю оставив заявку на отримання карти і щось тиша гробова ))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Додано: Пон 14 вер, 2020 17:39
Скупердяй написав:
В п"ятницю оставив заявку на отримання карти і щось тиша гробова ))
вітаю, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації.
izibank
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:04
А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)
andresBeck
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Додано: Пон 14 вер, 2020 21:17
andresBeck написав:
А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)
Підтримую. На валютні картки взагалі тарифів не видно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 15 вер, 2020 08:04
klug написав: andresBeck написав:
А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)
Підтримую. На валютні картки взагалі тарифів не видно.
Татко доні валютою ще не дозволяє бавитись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 09:25
andresBeck написав:
А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)
якщо еквівалент суми не більше 100 грн - безкоштовно, якщо більше - 15 грн(списується в еквіваленті з валютного рахунку по курсу НБУ)
izibank
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:09
izibank написав: andresBeck написав:
А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)
якщо еквівалент суми не більше 100 грн - безкоштовно, якщо більше - 15 грн(списується в еквіваленті з валютного рахунку по курсу НБУ)
Тобто умовно можна зняти 2000$ за 15 грн. в касі Таса? Вірно зрозумів?
andresBeck
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:15
izibank написав: andresBeck написав:
А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)
якщо еквівалент суми не більше 100 грн - безкоштовно, якщо більше - 15 грн(списується в еквіваленті з валютного рахунку по курсу НБУ)
Є валютні рахунки?
Тоді як відкрити і як юзати?
Пропіарте.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:24
andresBeck написав: izibank написав: andresBeck написав:
А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)
якщо еквівалент суми не більше 100 грн - безкоштовно, якщо більше - 15 грн(списується в еквіваленті з валютного рахунку по курсу НБУ)
Тобто умовно можна зняти 2000$ за 15 грн. в касі Таса? Вірно зрозумів?
так, все вірно)
izibank
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Додано: Вів 15 вер, 2020 10:34
Квесторе_поверніться написав: izibank написав: andresBeck написав:
А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)
якщо еквівалент суми не більше 100 грн - безкоштовно, якщо більше - 15 грн(списується в еквіваленті з валютного рахунку по курсу НБУ)
Є валютні рахунки?
Тоді як відкрити і як юзати?
Пропіарте.
так, в мобільному додатку натиснути на "+", скріншот нижче
потім обрати, яку карту ви бажаєте активувати ( є можливість відкрити віртуальні картки в грн, доларах та євро)
щоб здійснити обмін валют, необхідно зайти в розділ послуги - натиснути на "курс валют" - "обмін валют"
izibank
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