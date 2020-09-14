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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314>

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izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:00

Re: izibank

В п"ятницю оставив заявку на отримання карти і щось тиша гробова ))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:39

  Скупердяй написав:В п"ятницю оставив заявку на отримання карти і щось тиша гробова ))


вітаю, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації.
izibank
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:04

Re: izibank

А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)
andresBeck
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 21:17

  andresBeck написав:А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)

Підтримую. На валютні картки взагалі тарифів не видно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 08:04

  klug написав:
  andresBeck написав:А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)

Підтримую. На валютні картки взагалі тарифів не видно.

Татко доні валютою ще не дозволяє бавитись. :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 09:25

  andresBeck написав:А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)


якщо еквівалент суми не більше 100 грн - безкоштовно, якщо більше - 15 грн(списується в еквіваленті з валютного рахунку по курсу НБУ)
izibank
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:09

  izibank написав:
  andresBeck написав:А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)


якщо еквівалент суми не більше 100 грн - безкоштовно, якщо більше - 15 грн(списується в еквіваленті з валютного рахунку по курсу НБУ)


Тобто умовно можна зняти 2000$ за 15 грн. в касі Таса? Вірно зрозумів?
andresBeck
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:15

  izibank написав:
  andresBeck написав:А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)


якщо еквівалент суми не більше 100 грн - безкоштовно, якщо більше - 15 грн(списується в еквіваленті з валютного рахунку по курсу НБУ)

Є валютні рахунки?
Тоді як відкрити і як юзати?
Пропіарте.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:24

  andresBeck написав:
  izibank написав:
  andresBeck написав:А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)


якщо еквівалент суми не більше 100 грн - безкоштовно, якщо більше - 15 грн(списується в еквіваленті з валютного рахунку по курсу НБУ)


Тобто умовно можна зняти 2000$ за 15 грн. в касі Таса? Вірно зрозумів?


так, все вірно)
izibank
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:34

  Квесторе_поверніться написав:
  izibank написав:
  andresBeck написав:А який тариф на зняття валюти? Шось не знайшов. Чи безкоштовно?)


якщо еквівалент суми не більше 100 грн - безкоштовно, якщо більше - 15 грн(списується в еквіваленті з валютного рахунку по курсу НБУ)

Є валютні рахунки?
Тоді як відкрити і як юзати?
Пропіарте.


так, в мобільному додатку натиснути на "+", скріншот нижче Зображення

потім обрати, яку карту ви бажаєте активувати ( є можливість відкрити віртуальні картки в грн, доларах та євро)

щоб здійснити обмін валют, необхідно зайти в розділ послуги - натиснути на "курс валют" - "обмін валют" :D
izibank
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