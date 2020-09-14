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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 10:39

Izibank, дякую за інфо.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:05

Re: izibank

  izibank написав:...деякі клієнти змогли отримати/отримають картку izibank за межами м.Київ в межах тестування процесу доставлення та видачі карток в регіонах...
Как вы будите уведомлять тех клиентов, которым сообщили об отправке карты в отделение вне столицы, что карта уже находится в отделении банка?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 11:07

  MASolomko написав:
  izibank написав:...деякі клієнти змогли отримати/отримають картку izibank за межами м.Київ в межах тестування процесу доставлення та видачі карток в регіонах...
Как вы будите уведомлять тех клиентов, которым сообщили об отправке карты в отделение вне столицы, что карта уже находится в отделении банка?


за допомогою телефонного дзвінка
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 23
З нами з: 10.09.20
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:02

  izibank написав:за допомогою телефонного дзвінка

Може ще дублювати на пошту вказану при реєстрації?

Адже дзвінок можна пропустити або забудуть комусь подзвонити...
KVV
 
Повідомлень: 515
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:17

  KVV написав:
  izibank написав:за допомогою телефонного дзвінка

Може ще дублювати на пошту вказану при реєстрації?

Адже дзвінок можна пропустити або забудуть комусь подзвонити...

Кажуть шо вже видають тільки в Києві...процес по Україні притормозили.
ПРавда?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34416
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:22

  Квесторе_поверніться написав:Кажуть шо вже видають тільки в Києві...процес по Україні притормозили.
ПРавда?

Вчора заявку на отримання карти в іншому місті ще прийняли. Нада ж дать.
KVV
 
Повідомлень: 515
З нами з: 29.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:41

  Квесторе_поверніться написав:Кажуть шо вже видають тільки в Києві...процес по Україні притормозили.
ПРавда?
неправда
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
Повідомлень: 2083
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 12:48

  omb написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кажуть шо вже видають тільки в Києві...процес по Україні притормозили.
ПРавда?
неправда

Це має шановний Офпред...остаточно прокоментувати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34416
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
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