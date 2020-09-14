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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 10:39
Izibank, дякую за інфо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:05
izibank написав:
...деякі клієнти змогли отримати/отримають картку izibank за межами м.Київ в межах тестування процесу доставлення та видачі карток в регіонах...
Как вы будите уведомлять тех клиентов, которым сообщили об отправке карты в отделение вне столицы, что карта уже находится в отделении банка?
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MASolomko
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Додано: Вів 15 вер, 2020 11:07
MASolomko написав: izibank написав:
...деякі клієнти змогли отримати/отримають картку izibank за межами м.Київ в межах тестування процесу доставлення та видачі карток в регіонах...
Как вы будите уведомлять тех клиентов, которым сообщили об отправке карты в отделение вне столицы, что карта уже находится в отделении банка?
за допомогою телефонного дзвінка
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izibank
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:02
izibank написав:
за допомогою телефонного дзвінка
Може ще дублювати на пошту вказану при реєстрації?
Адже дзвінок можна пропустити або забудуть комусь подзвонити...
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KVV
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:17
KVV написав: izibank написав:
за допомогою телефонного дзвінка
Може ще дублювати на пошту вказану при реєстрації?
Адже дзвінок можна пропустити або забудуть комусь подзвонити...
Кажуть шо вже видають тільки в Києві...процес по Україні притормозили.
ПРавда?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:22
Квесторе_поверніться написав:
Кажуть шо вже видають тільки в Києві...процес по Україні притормозили.
ПРавда?
Вчора заявку на отримання карти в іншому місті ще прийняли. Нада ж дать.
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KVV
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:41
Квесторе_поверніться написав:
Кажуть шо вже видають тільки в Києві...процес по Україні притормозили.
ПРавда?
неправда
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Вів 15 вер, 2020 12:48
omb написав: Квесторе_поверніться написав:
Кажуть шо вже видають тільки в Києві...процес по Україні притормозили.
ПРавда?
неправда
Це має шановний Офпред...остаточно прокоментувати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:05
Только что звонили отказались отправлять в Кременчуг отделение Тас. Сказали только Киев
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maxstar
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:18
Квесторе_поверніться написав: omb написав: Квесторе_поверніться написав:
Кажуть шо вже видають тільки в Києві...процес по Україні притормозили.
ПРавда?
неправда
Це має шановний Офпред...остаточно прокоментувати.
зараз тимчасово призупинено оформлення заявок на доставлення карток izibank в інші міста. про відновлення можливості - додатково проінформуємо. дякую за розуміння
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izibank
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- З нами з: 10.09.20
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- Подякували: 2 раз.
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