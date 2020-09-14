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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:24
izibank А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
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Faceless
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:31
Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
Хрю
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:34
Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
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Vorlon
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:35
Vorlon написав: Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
у кого две, а у кого и три
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Додано: Вів 15 вер, 2020 14:42
Vorlon написав: Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
Может.
Рассказывали о клиенте, у которого 3 Б5, полученных по рефинансу
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