|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:24
izibank А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27922
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 6693 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:31
Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
Хрю
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4534
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 602 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:34
Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9068
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 964 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:35
Vorlon написав: Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
у кого две, а у кого и три
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11400
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 вер, 2020 14:42
Vorlon написав: Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
Может.
Рассказывали о клиенте, у которого 3 Б5, полученных по рефинансу
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4569
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:04
І до чого тут ТАС, якщо Ізя позиціонує себе як окремий підрозділ з окремим скорингом і усім іншим?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4784
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:09
klug написав:
І до чого тут ТАС, якщо Ізя позиціонує себе як окремий підрозділ з окремим скорингом і усім іншим?
И отдельным финмоном?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4569
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 15:24
Stringer написав: Vorlon написав: Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
у кого две, а у кого и три
Именно три продукта? Т.е. у меня Б5 и Пудра - это как бы один, ну и Викенд. Или у ТАСа что-то третье есть?
Vorlon написав:
А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
Я настаиваю на индусловиях
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27922
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 6693 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 15 вер, 2020 16:32
Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
тестуємо скорингову систему, в тому числі і видачу кредитних лімітів.
так, у клієнтів кредитні ліміти - є.
в майбутньому клієнтам будуть в додатку надходити пропозиції на збільшення кредитного ліміту, вже є можливість самостійно подати заявку на збільшення ліміту через мобільний застосунок, але не більше ніж 1 раз на місяць
-
izibank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 10.09.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 вер, 2020 16:39
izibank написав: Faceless написав:izibank
А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
тестуємо скорингову систему, в тому числі і видачу кредитних лімітів.
так, у клієнтів кредитні ліміти - є.
в майбутньому клієнтам будуть в додатку надходити пропозиції на збільшення кредитного ліміту, вже є можливість самостійно подати заявку на збільшення ліміту через мобільний застосунок, але не більше ніж 1 раз на місяць
Я й подавав, але ніякої реакції
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27922
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 6693 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, alibob
, ingtrans
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|