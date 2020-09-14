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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:24

izibank А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:31

  Faceless написав:izibank А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?

Хрю
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:34

  Faceless написав:izibank А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?

А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:35

  Vorlon написав:
  Faceless написав:izibank А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?

А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...

у кого две, а у кого и три
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 14:42

  Vorlon написав:
  Faceless написав:izibank А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?

А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...

Может.
Рассказывали о клиенте, у которого 3 Б5, полученных по рефинансу
guntherhouse777
 
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І до чого тут ТАС, якщо Ізя позиціонує себе як окремий підрозділ з окремим скорингом і усім іншим?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:09

  klug написав:І до чого тут ТАС, якщо Ізя позиціонує себе як окремий підрозділ з окремим скорингом і усім іншим?

И отдельным финмоном?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:24

  Stringer написав:
  Vorlon написав:
  Faceless написав:izibank А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?

А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...

у кого две, а у кого и три

Именно три продукта? Т.е. у меня Б5 и Пудра - это как бы один, ну и Викенд. Или у ТАСа что-то третье есть?
  Vorlon написав:А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...

Я настаиваю на индусловиях :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:32

  Faceless написав:izibank А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?


тестуємо скорингову систему, в тому числі і видачу кредитних лімітів.
так, у клієнтів кредитні ліміти - є.
в майбутньому клієнтам будуть в додатку надходити пропозиції на збільшення кредитного ліміту, вже є можливість самостійно подати заявку на збільшення ліміту через мобільний застосунок, але не більше ніж 1 раз на місяць
izibank
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:39

Re: izibank

izibank написав:
  Faceless написав:izibank А як зараз ситуація з видачею кредитних лімітів?


тестуємо скорингову систему, в тому числі і видачу кредитних лімітів.
так, у клієнтів кредитні ліміти - є.
в майбутньому клієнтам будуть в додатку надходити пропозиції на збільшення кредитного ліміту, вже є можливість самостійно подати заявку на збільшення ліміту через мобільний застосунок, але не більше ніж 1 раз на місяць
Я й подавав, але ніякої реакції
Faceless
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