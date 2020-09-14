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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:04

izibank, скорингова програма чомусь на мені дала збій :?
пс. а я навіть червоний від помаранчевого відрізняю :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 18:16

  izibank написав:зараз тимчасово призупинено оформлення заявок на доставлення карток izibank в інші міста

А в чём проблема завести по 10к болванок хотя бы в города-миллионники ?
Я один не понимаю всю сложность и неразрешимость этой задачи ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 19:09

  mustbe написав:А в чём проблема завести по 10к болванок хотя бы в города-миллионники ?
Я один не понимаю всю сложность и неразрешимость этой задачи ?

Зачем сегодня вообще могут кому-то понадиться физические кредитки? Загрузил в телефон и платишь где угодно. У нас только банкоматы требуют физической карты. Но, не снимать же наличку с кредитки в банкоматах за 4,9% + 15 ₴?
safonovstanislav
 
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