izibank, скорингова програма чомусь на мені дала збій
пс. а я навіть червоний від помаранчевого відрізняю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 18:04
izibank, скорингова програма чомусь на мені дала збій
пс. а я навіть червоний від помаранчевого відрізняю
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:16
А в чём проблема завести по 10к болванок хотя бы в города-миллионники ?
Я один не понимаю всю сложность и неразрешимость этой задачи ?
Додано: Вів 15 вер, 2020 19:09
Зачем сегодня вообще могут кому-то понадиться физические кредитки? Загрузил в телефон и платишь где угодно. У нас только банкоматы требуют физической карты. Но, не снимать же наличку с кредитки в банкоматах за 4,9% + 15 ₴?
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