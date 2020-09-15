Додано: Вів 15 вер, 2020 23:21

mustbe Такая же фигня была когда Вику запускали. Вика уже на пенсии, а проблемы все те же, фирменный стиль Таси. Что говорит о том, что Изи не отдельный продукт как Моно в Универсалбанке, а скорее подделка Таскомбанка.

Кто не пьёт, тот не рискует.