izibank, скорингова програма чомусь на мені дала збій
пс. а я навіть червоний від помаранчевого відрізняю
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:04
izibank, скорингова програма чомусь на мені дала збій
пс. а я навіть червоний від помаранчевого відрізняю
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Додано: Вів 15 вер, 2020 18:16
А в чём проблема завести по 10к болванок хотя бы в города-миллионники ?
Я один не понимаю всю сложность и неразрешимость этой задачи ?
Додано: Вів 15 вер, 2020 19:09
Зачем сегодня вообще могут кому-то понадиться физические кредитки? Загрузил в телефон и платишь где угодно. У нас только банкоматы требуют физической карты. Но, не снимать же наличку с кредитки в банкоматах за 4,9% + 15 ₴?
Додано: Вів 15 вер, 2020 20:49
safonovstanislav банкоматы уже тоже не требуют)
Кешбечные карты!
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:02
Так бета ж. Роздають лімітовано і обраним, щоб усі разом не плакали, що все глючить. Як вийдуть з бети, то ми ще замахаємося відбиватись від тих карток. ТАСька і так регулярно надзвонює: то кредит візьміть, то депозит занесіть...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:36
Re: izibank
Получил вчера. Шло 1 неделю до моего города. Вчера позвонили, что карта в отделении. Вечером поехал и дооформил. При оформлении заново фоткали веб камерой паспорт, страницу с фото фоткали 3 раза в итоге манагер фоткала на свой смарт и отправляла. Затем ждали подтверждения затем в акцепте нашли ошибку в моих данных и снова ждали пока исправят (тут уже быстро было около 5 минут).
Лимит узнал уже после активации карты (когда в приложении засветилась - почти сразу как вышел из отделения)
Процедура заняла минут 40... правда это была выдача 1-й карты в моем городе.
С лимитом щедро, по сравнению с Б5 и ыикой, аж 3К налили .
Из багов приложения при передаче паспорта прошел сбой соединения с интернетом затем интернет появился, но приложение повторно ничего не отправляло пришлось закрыть и заново фоткать паспорт, после чего перезвонили и попросили в телеграм отправить фото, т.к. качество вышло плохое. Т.е. 3 раза фоткал по факту, а в приложении потом еще штук 5 сообщений было о повторном фотографировании. Хотя в чате в телеграме качество устроило.
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:46
Додано: Вів 15 вер, 2020 23:06
Ключевое слово - "хотя бы".
Хотя бы в города-миллионники.
А лучше - ещё и в полумиллионники, чтобы зацепить Львов, Кривой и Запорожье. )
Инфраструктура, логистика, отделения - всё ж у папки есть.
Доце нужно этим просто грамотно воспользоваться.
Но слепить своего моню оказалось не так то просто...
Додано: Вів 15 вер, 2020 23:21
mustbe Такая же фигня была когда Вику запускали. Вика уже на пенсии, а проблемы все те же, фирменный стиль Таси. Что говорит о том, что Изи не отдельный продукт как Моно в Универсалбанке, а скорее подделка-недоделка Таскомбанка.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:10
вітаю, зараз намагаємось по максимуму фіксити баги з додатком/процесами, і вже скоро зможемо доставляти картки в регіони
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