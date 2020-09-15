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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:06
Faceless написав: Stringer написав: Vorlon написав:
А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
у кого две, а у кого и три
Именно три продукта? Т.е. у меня Б5 и Пудра - это как бы один, ну и Викенд. Или у ТАСа что-то третье есть?
Именно три. У жены б5 с пудрой, отдельно пудра и викенд
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Stringer
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:17
второй день висит
ура документи перевірен
до зустрічв у відділенні
шо дальше делать?
ждать звонка?
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v57
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:39
v57 написав:
второй день висит
ура документи перевірен
до зустрічв у відділенні
шо дальше делать?
ждать звонка?
якщо ви знаходитесь в м. Київ, то звернутись до однієї з наших точок видачі з документами для отримання картки
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izibank
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:43
просто подойти в отд тас из списка?
и там не удивятся
Востаннє редагувалось v57
в Сер 16 вер, 2020 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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v57
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:51
v57 написав:
просто подойти в отд тас из списка?
з переліку, що вказано в додатку, на цю мить не у всіх відділеннях ТАСКОМБАНКУ є точки видачі izibank
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izibank
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:53
пр.побед 45 есть?
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v57
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:00
v57 написав:
пр.побед 45 есть?
так, графік роботи:
пн-пт з 9:00 до 18:00
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izibank
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