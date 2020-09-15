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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:06

  Faceless написав:
  Stringer написав:
  Vorlon написав:А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...

у кого две, а у кого и три

Именно три продукта? Т.е. у меня Б5 и Пудра - это как бы один, ну и Викенд. Или у ТАСа что-то третье есть?

Именно три. У жены б5 с пудрой, отдельно пудра и викенд
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:17

второй день висит
ура документи перевірен
до зустрічв у відділенні

шо дальше делать?
ждать звонка?
v57
 
Повідомлень: 2734
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:39

  v57 написав:второй день висит
ура документи перевірен
до зустрічв у відділенні

шо дальше делать?
ждать звонка?


якщо ви знаходитесь в м. Київ, то звернутись до однієї з наших точок видачі з документами для отримання картки 8)
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 29
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:43

просто подойти в отд тас из списка?
и там не удивятся
Востаннє редагувалось v57 в Сер 16 вер, 2020 16:52, всього редагувалось 1 раз.
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:51

  v57 написав:просто подойти в отд тас из списка?


з переліку, що вказано в додатку, на цю мить не у всіх відділеннях ТАСКОМБАНКУ є точки видачі izibank
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 29
З нами з: 10.09.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:53

пр.побед 45 есть?
v57
 
Повідомлень: 2734
З нами з: 14.03.10
Подякував: 103 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:00

  v57 написав:пр.побед 45 есть?


так, графік роботи:
пн-пт з 9:00 до 18:00
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 29
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:36

Чи є сенс зараз реєструватись в додатку і відправляти доки якщо я не з Києва? Чи краще поки почекати?
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miltador
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:15

  miltador написав:Чи є сенс зараз реєструватись в додатку і відправляти доки якщо я не з Києва? Чи краще поки почекати?

Дополню вопрос. Я не из Киева, но планирую там быть на следующей неделе. Есть смысл регистрироваться в приложении и получать карту в Киеве или дадут отлуп, как иногороднему?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:27

  Фантом написав:
  miltador написав:Чи є сенс зараз реєструватись в додатку і відправляти доки якщо я не з Києва? Чи краще поки почекати?

Дополню вопрос. Я не из Киева, но планирую там быть на следующей неделе. Есть смысл регистрироваться в приложении и получать карту в Киеве или дадут отлуп, как иногороднему?

Прикиньтесь понаехом,покоряющим столицу,дадут
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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  #<1 ... 14151617
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