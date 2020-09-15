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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:06
Faceless написав: Stringer написав: Vorlon написав:
А разве в ТАС может быть больше двух карт с кредитным лимитом? У нас как раз по две...
у кого две, а у кого и три
Именно три продукта? Т.е. у меня Б5 и Пудра - это как бы один, ну и Викенд. Или у ТАСа что-то третье есть?
Именно три. У жены б5 с пудрой, отдельно пудра и викенд
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Stringer
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:17
второй день висит
ура документи перевірен
до зустрічв у відділенні
шо дальше делать?
ждать звонка?
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v57
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:39
v57 написав:
второй день висит
ура документи перевірен
до зустрічв у відділенні
шо дальше делать?
ждать звонка?
якщо ви знаходитесь в м. Київ, то звернутись до однієї з наших точок видачі з документами для отримання картки
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izibank
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:43
просто подойти в отд тас из списка?
и там не удивятся
Востаннє редагувалось v57
в Сер 16 вер, 2020 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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v57
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:51
v57 написав:
просто подойти в отд тас из списка?
з переліку, що вказано в додатку, на цю мить не у всіх відділеннях ТАСКОМБАНКУ є точки видачі izibank
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izibank
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Додано: Сер 16 вер, 2020 16:53
пр.побед 45 есть?
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v57
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:00
v57 написав:
пр.побед 45 есть?
так, графік роботи:
пн-пт з 9:00 до 18:00
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izibank
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:36
Чи є сенс зараз реєструватись в додатку і відправляти доки якщо я не з Києва? Чи краще поки почекати?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
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- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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Додано: Сер 16 вер, 2020 19:15
miltador написав:
Чи є сенс зараз реєструватись в додатку і відправляти доки якщо я не з Києва? Чи краще поки почекати?
Дополню вопрос. Я не из Киева, но планирую там быть на следующей неделе. Есть смысл регистрироваться в приложении и получать карту в Киеве или дадут отлуп, как иногороднему?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 16 вер, 2020 19:27
Фантом написав: miltador написав:
Чи є сенс зараз реєструватись в додатку і відправляти доки якщо я не з Києва? Чи краще поки почекати?
Дополню вопрос. Я не из Киева, но планирую там быть на следующей неделе. Есть смысл регистрироваться в приложении и получать карту в Киеве или дадут отлуп, как иногороднему?
Прикиньтесь понаехом,покоряющим столицу,дадут
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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