Фантом мне прямым текстом по телеПону говорили: "Ну может вы в ближайшее время будете в Киеве, то сможете получить карту по таким адресам..."
Так что не сумлевайтесь - по прописке отлуп тут не дают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:34
Фантом мне прямым текстом по телеПону говорили: "Ну может вы в ближайшее время будете в Киеве, то сможете получить карту по таким адресам..."
Так что не сумлевайтесь - по прописке отлуп тут не дают.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 20:59
все дают, здесь пол-Киева иногородних
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Додано: Сер 16 вер, 2020 21:06
Кажіть де кишмиш рубається...в ПП.
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