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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:34

Фантом мне прямым текстом по телеПону говорили: "Ну может вы в ближайшее время будете в Киеве, то сможете получить карту по таким адресам..."
Так что не сумлевайтесь - по прописке отлуп тут не дают.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:59

  Фантом написав:
  miltador написав:Чи є сенс зараз реєструватись в додатку і відправляти доки якщо я не з Києва? Чи краще поки почекати?

Дополню вопрос. Я не из Киева, но планирую там быть на следующей неделе. Есть смысл регистрироваться в приложении и получать карту в Киеве или дадут отлуп, как иногороднему?

все дают, здесь пол-Киева иногородних
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:06

Кажіть де кишмиш рубається...в ПП. :oops:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:45

izibank, получил карту. Есть вопрос по приложению: почему мне всегда приходит смс с кодом, после сканирования пальца? Двухфакторная авторизация отключена (пробовал оставлять ползунок и на вкл и на выкл - по-любому приходит смс-пароль)

Подозреваю, потому что финансовая симка не в том устройстве, на котором приложение. Но нужно пояснение
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:01

  Вкладчик1234 написав:izibank, получил карту. Есть вопрос по приложению: почему мне всегда приходит смс с кодом, после сканирования пальца? Двухфакторная авторизация отключена (пробовал оставлять ползунок и на вкл и на выкл - по-любому приходит смс-пароль)

Подозреваю, потому что финансовая симка не в том устройстве, на котором приложение. Но нужно пояснение


Вкладчик1234, для вирішення даної ситуації достатньо просто оновити версію додатку, остання версія з'явилася вчора. в оновленні цей баг пофіксили
izibank
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:09

  izibank написав:
  Вкладчик1234 написав:izibank, получил карту. Есть вопрос по приложению: почему мне всегда приходит смс с кодом, после сканирования пальца? Двухфакторная авторизация отключена (пробовал оставлять ползунок и на вкл и на выкл - по-любому приходит смс-пароль)

Подозреваю, потому что финансовая симка не в том устройстве, на котором приложение. Но нужно пояснение


Вкладчик1234, для вирішення даної ситуації достатньо просто оновити версію додатку, остання версія з'явилася вчора. в оновленні цей баг пофіксили

У меня оно вчера обновилось, но тогда у меня карты не было.
Сейчас пишет версию 0.1.6
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлень: 12607
З нами з: 18.04.15
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:26

  Вкладчик1234 написав:
  izibank написав:
  Вкладчик1234 написав:izibank, получил карту. Есть вопрос по приложению: почему мне всегда приходит смс с кодом, после сканирования пальца? Двухфакторная авторизация отключена (пробовал оставлять ползунок и на вкл и на выкл - по-любому приходит смс-пароль)

Подозреваю, потому что финансовая симка не в том устройстве, на котором приложение. Но нужно пояснение


Вкладчик1234, для вирішення даної ситуації достатньо просто оновити версію додатку, остання версія з'явилася вчора. в оновленні цей баг пофіксили

У меня оно вчера обновилось, но тогда у меня карты не было.
Сейчас пишет версию 0.1.6


актуальна версія - 0.1.8
izibank
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:35

  izibank написав:актуальна версія - 0.1.8

У меня что-то плей-маркет не находит обновлений. Ну ладно, подождем. Вроде гугл распространяет обновления волнами, может и до меня докатится
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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З нами з: 18.04.15
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:42

Re: izibank

  Вкладчик1234 написав:У меня что-то плей-маркет не находит обновлений. Ну ладно, подождем. Вроде гугл распространяет обновления волнами, может и до меня докатится

Мне сегодня пришла версия 0.1.8, а до того вчера 0.1.6. Так что скоро должна и Вам дойти. И карта сегодня пришла, но пока нет времени съездить забрать.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:02

Вкладчик1234 на прошлой неделе Дія обновила бету (добавили РНОКПП) о чем разослала мыло, но гугл упрямо не показывал обнову. Мне это надоело и я снес имевшуюся аппку и установил заново - установилась уже обновленная. Так что попробуйте - думаю сработает и здесь. У меня кстати изя обновился сегодня.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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