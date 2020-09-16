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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:34
Фантом мне прямым текстом по телеПону говорили: "Ну может вы в ближайшее время будете в Киеве, то сможете получить карту по таким адресам..."
Так что не сумлевайтесь - по прописке отлуп тут не дают.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 16 вер, 2020 20:59
Фантом написав: miltador написав:
Чи є сенс зараз реєструватись в додатку і відправляти доки якщо я не з Києва? Чи краще поки почекати?
Дополню вопрос. Я не из Киева, но планирую там быть на следующей неделе. Есть смысл регистрироваться в приложении и получать карту в Киеве или дадут отлуп, как иногороднему?
все дают, здесь пол-Киева иногородних
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
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Додано: Сер 16 вер, 2020 21:06
Кажіть де кишмиш рубається...в ПП.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:45
izibank, получил карту. Есть вопрос по приложению: почему мне всегда приходит смс с кодом, после сканирования пальца? Двухфакторная авторизация отключена (пробовал оставлять ползунок и на вкл и на выкл - по-любому приходит смс-пароль)
Подозреваю, потому что финансовая симка не в том устройстве, на котором приложение. Но нужно пояснение
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:01
Вкладчик1234 написав:izibank,
получил карту. Есть вопрос по приложению: почему мне всегда приходит смс с кодом, после сканирования пальца? Двухфакторная авторизация отключена (пробовал оставлять ползунок и на вкл и на выкл - по-любому приходит смс-пароль)
Подозреваю, потому что финансовая симка не в том устройстве, на котором приложение. Но нужно пояснение
Вкладчик1234, для вирішення даної ситуації достатньо просто оновити версію додатку, остання версія з'явилася вчора. в оновленні цей баг пофіксили
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izibank
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:09
izibank написав: Вкладчик1234 написав:izibank,
получил карту. Есть вопрос по приложению: почему мне всегда приходит смс с кодом, после сканирования пальца? Двухфакторная авторизация отключена (пробовал оставлять ползунок и на вкл и на выкл - по-любому приходит смс-пароль)
Подозреваю, потому что финансовая симка не в том устройстве, на котором приложение. Но нужно пояснение
Вкладчик1234, для вирішення даної ситуації достатньо просто оновити версію додатку, остання версія з'явилася вчора. в оновленні цей баг пофіксили
У меня оно вчера обновилось, но тогда у меня карты не было.
Сейчас пишет версию 0.1.6
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:26
Вкладчик1234 написав: izibank написав: Вкладчик1234 написав:izibank,
получил карту. Есть вопрос по приложению: почему мне всегда приходит смс с кодом, после сканирования пальца? Двухфакторная авторизация отключена (пробовал оставлять ползунок и на вкл и на выкл - по-любому приходит смс-пароль)
Подозреваю, потому что финансовая симка не в том устройстве, на котором приложение. Но нужно пояснение
Вкладчик1234, для вирішення даної ситуації достатньо просто оновити версію додатку, остання версія з'явилася вчора. в оновленні цей баг пофіксили
У меня оно вчера обновилось, но тогда у меня карты не было.
Сейчас пишет версию 0.1.6
актуальна версія - 0.1.8
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izibank
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:35
izibank написав:
актуальна версія - 0.1.8
У меня что-то плей-маркет не находит обновлений. Ну ладно, подождем. Вроде гугл распространяет обновления волнами, может и до меня докатится
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:42
Вкладчик1234 написав:
У меня что-то плей-маркет не находит обновлений. Ну ладно, подождем. Вроде гугл распространяет обновления волнами, может и до меня докатится
Мне сегодня пришла версия 0.1.8, а до того вчера 0.1.6. Так что скоро должна и Вам дойти. И карта сегодня пришла, но пока нет времени съездить забрать.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 16:02
Вкладчик1234 на прошлой неделе Дія обновила бету (добавили РНОКПП) о чем разослала мыло, но гугл упрямо не показывал обнову. Мне это надоело и я снес имевшуюся аппку и установил заново - установилась уже обновленная. Так что попробуйте - думаю сработает и здесь. У меня кстати изя обновился сегодня.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4894
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
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