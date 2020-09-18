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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 16171819 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.3 5 4 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 50% 2 2 - Погано. Некомпетентно. 0 0 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 25% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 25% 1 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 4 Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:49 Re: izibank



Позвонили с киевского номера izi. Немного позже уведомил меня об этом представитель здесь на форуме. А ещё позже позвонили с киевского номера ТАС и тоже об этом уведомили. На этапе бета-тестирования при получении карты в регионе я реально доволен таким вниманием Это круто и получается оперативно или быстрее решить возникшие проблемы, трудности. Большой плюс в карму.



Я не знаю как в столице, но я довольно таки долго затратил времени в отделении на её оформление. Зато пообщался с сотрудниками в отделении )

Надеюсь, что направление izibank изучит инцидент со мной и сделает выводы.



Не знаю из-за чего, но в моём договоре вместо индекса были проставлены 00000. Хотя с базы ТАС данные по мне можно было подтянуть.

В договоре указано два IBAN: самой карты и депозита "заначка". Напоминает оформление WC (когда к карте открывали автоматом Ощадный).



После получения карты и добавления её в приложение, программа предложила создать код доступа (4 цифры), затем включить вход по биометрии. Забегу немного вперёд, код от приложения (код доступа) ≠ ПИН-коду от карты. Этот момент стоит указывать было в приложении. ПИН приходить в SMS самостоятельно после добавления/активации карты (отправитель — izibank).



Получил от отправителя ТАСКОМBANK, что кредитный лимит по карте izibank мне не светит. При заполнении анкеты на кредитный лимит у меня реально были надежды на чудо... Кому Тася не наливает лимит, тому здесь ожидать тоже не стоит — скоринг остался от "батька". "Батько" через чур консерватианый. Чем будут заманить продвинутых клиентов, кроме современной реферальной программы, мне не известно.





Теперь главный вопрос. По карте izi важны проводки, как по картам Тас?

Ещё интересные тарифы по переводам с В5 на izi.



ps Подал заявку в отделении на увеличение лимита по имеющейся В5. Заявку обрабатыли дольше, чем ранее — изменений нет. Лимит 0 грн.



pps Славянское отделение сами в шоке — новый продукт и все дела. С интересом ожидали меня. Стиль оформления карты им понравился.



— — —

izibank, а в чём смысл концепции писать без заглавных букв? Вчера поступила платёжная карта в отделение Славянска.Позвонили с киевского номера izi. Немного позже уведомил меня об этом представитель здесь на форуме. А ещё позже позвонили с киевского номера ТАС и тоже об этом уведомили. На этапе бета-тестирования при получении карты в регионе я реально доволен таким вниманиемЭто круто и получается оперативно или быстрее решить возникшие проблемы, трудности. Большой плюс в карму.Я не знаю как в столице, но я довольно таки долго затратил времени в отделении на её оформление. Зато пообщался с сотрудниками в отделении )Надеюсь, что направление izibank изучит инцидент со мной и сделает выводы.Не знаю из-за чего, но в моём договоре вместо индекса были проставлены 00000. Хотя с базы ТАС данные по мне можно было подтянуть.В договоре указано два IBAN: самой карты и депозита "заначка". Напоминает оформление WC (когда к карте открывали автоматом Ощадный).После получения карты и добавления её в приложение, программа предложила создать код доступа (4 цифры), затем включить вход по биометрии. Забегу немного вперёд, код от приложения (код доступа) ≠ ПИН-коду от карты. Этот момент стоит указывать было в приложении. ПИН приходить в SMS самостоятельно после добавления/активации карты (отправитель — izibank).Получил от отправителя ТАСКОМBANK, что кредитный лимит по карте izibank мне не светит. При заполнении анкеты на кредитный лимит у меня реально были надежды на чудо... Кому Тася не наливает лимит, тому здесь ожидать тоже не стоит — скоринг остался от "батька". "Батько" через чур консерватианый. Чем будут заманить продвинутых клиентов, кроме современной реферальной программы, мне не известно.Теперь главный вопрос. По карте izi важны проводки, как по картам Тас?Ещё интересные тарифы по переводам с В5 на izi.ps Подал заявку в отделении на увеличение лимита по имеющейся В5. Заявку обрабатыли дольше, чем ранее — изменений нет. Лимит 0 грн.pps Славянское отделение сами в шоке — новый продукт и все дела. С интересом ожидали меня. Стиль оформления карты им понравился.— — —izibank, а в чём смысл концепции писать без заглавных букв?

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Повідомлень: 2369 З нами з: 08.03.18 Подякував: 212 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:01 MASolomko

изв.за оффтоп

а это тот славянск, где гиркин, неля штепа?

т.е. жизнь продолжается изв.за оффтопа это тот славянск, где гиркин, неля штепа?т.е. жизнь продолжается v57 Повідомлень: 2737 З нами з: 14.03.10 Подякував: 103 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:20 Re: izibank MASolomko написав: По карте izi важны проводки, как по картам Тас? По карте izi важны проводки, как по картам Тас?

Насколько мне известно, онлайн проводки есть только в привате, монобанке и конкорде. Насколько мне известно, онлайн проводки есть только в привате, монобанке и конкорде. Bosstone Повідомлень: 1716 З нами з: 21.04.10 Подякував: 636 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:22 Re: izibank MASolomko Для клиента процедура идентична получению карты монобанка. Можно справиться за пару минут. Это конечно без внесения исправлений в договор. Подозреваю, что абсолютно у всех клиентов в договоре стоят нули в индексе. И похоже вы единственный, кто на это не забил. Расскажите, какая процедура внесения исправлений в договор?

А вот процедура активации меня тоже удивила. Сначала предложили отсканировать карту, на лицевой стороне которой нет номера. Оказалось, что номер на обороте карты. Потом удивили, что после активации прислали смской пин-код к карте.

Само приложение выглядит недоработанным, хотя функционал довольно богатый. Бесит, что приложение иногда просто зависает. Например, при попытке протестировать пополнение по ссылке. Режим инкогнито не срабатывает. Ссылки не тарифы пустые. Интерфейс остается украиноязычным даже после смены языка в настройках. Bosstone Повідомлень: 1716 З нами з: 21.04.10 Подякував: 636 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 16171819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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