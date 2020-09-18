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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
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Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:49

Re: izibank

Вчера поступила платёжная карта в отделение Славянска.

Позвонили с киевского номера izi. Немного позже уведомил меня об этом представитель здесь на форуме. А ещё позже позвонили с киевского номера ТАС и тоже об этом уведомили. На этапе бета-тестирования при получении карты в регионе я реально доволен таким вниманием :D Это круто и получается оперативно или быстрее решить возникшие проблемы, трудности. Большой плюс в карму.

Я не знаю как в столице, но я довольно таки долго затратил времени в отделении на её оформление. Зато пообщался с сотрудниками в отделении )
Надеюсь, что направление izibank изучит инцидент со мной и сделает выводы.

Не знаю из-за чего, но в моём договоре вместо индекса были проставлены 00000. Хотя с базы ТАС данные по мне можно было подтянуть.
В договоре указано два IBAN: самой карты и депозита "заначка". Напоминает оформление WC (когда к карте открывали автоматом Ощадный).

После получения карты и добавления её в приложение, программа предложила создать код доступа (4 цифры), затем включить вход по биометрии. Забегу немного вперёд, код от приложения (код доступа) ≠ ПИН-коду от карты. Этот момент стоит указывать было в приложении. ПИН приходить в SMS самостоятельно после добавления/активации карты (отправитель — izibank).

Получил от отправителя ТАСКОМBANK, что кредитный лимит по карте izibank мне не светит. При заполнении анкеты на кредитный лимит у меня реально были надежды на чудо... Кому Тася не наливает лимит, тому здесь ожидать тоже не стоит — скоринг остался от "батька". "Батько" через чур консерватианый. Чем будут заманить продвинутых клиентов, кроме современной реферальной программы, мне не известно.


Теперь главный вопрос. По карте izi важны проводки, как по картам Тас?
Ещё интересные тарифы по переводам с В5 на izi.

ps Подал заявку в отделении на увеличение лимита по имеющейся В5. Заявку обрабатыли дольше, чем ранее — изменений нет. Лимит 0 грн.

pps Славянское отделение сами в шоке — новый продукт и все дела. С интересом ожидали меня. Стиль оформления карты им понравился.

— — —
izibank, а в чём смысл концепции писать без заглавных букв?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:01

MASolomko
изв.за оффтоп
а это тот славянск, где гиркин, неля штепа?
т.е. жизнь продолжается :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:20

Re: izibank

  MASolomko написав:По карте izi важны проводки, как по картам Тас?

Насколько мне известно, онлайн проводки есть только в привате, монобанке и конкорде.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:22

Re: izibank

MASolomko Для клиента процедура идентична получению карты монобанка. Можно справиться за пару минут. Это конечно без внесения исправлений в договор. Подозреваю, что абсолютно у всех клиентов в договоре стоят нули в индексе. И похоже вы единственный, кто на это не забил. Расскажите, какая процедура внесения исправлений в договор?
А вот процедура активации меня тоже удивила. Сначала предложили отсканировать карту, на лицевой стороне которой нет номера. Оказалось, что номер на обороте карты. Потом удивили, что после активации прислали смской пин-код к карте.
Само приложение выглядит недоработанным, хотя функционал довольно богатый. Бесит, что приложение иногда просто зависает. Например, при попытке протестировать пополнение по ссылке. Режим инкогнито не срабатывает. Ссылки не тарифы пустые. Интерфейс остается украиноязычным даже после смены языка в настройках.
Bosstone
 
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