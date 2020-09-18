Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:49

Вчера поступила платёжная карта в отделение Славянска.Позвонили с киевского номера izi. Немного позже уведомил меня об этом представитель здесь на форуме. А ещё позже позвонили с киевского номера ТАС и тоже об этом уведомили. На этапе бета-тестирования при получении карты в регионе я реально доволен таким вниманиемЭто круто и получается оперативно или быстрее решить возникшие проблемы, трудности. Большой плюс в карму.Я не знаю как в столице, но я довольно таки долго затратил времени в отделении на её оформление. Зато пообщался с сотрудниками в отделении )Надеюсь, что направление izibank изучит инцидент со мной и сделает выводы.Не знаю из-за чего, но в моём договоре вместо индекса были проставлены 00000. Хотя с базы ТАС данные по мне можно было подтянуть.В договоре указано два IBAN: самой карты и депозита "заначка". Напоминает оформление WC (когда к карте открывали автоматом Ощадный).После получения карты и добавления её в приложение, программа предложила создать код доступа (4 цифры), затем включить вход по биометрии. Забегу немного вперёд, код от приложения (код доступа) ≠ ПИН-коду от карты. Этот момент стоит указывать было в приложении. ПИН приходить в SMS самостоятельно после добавления/активации карты (отправитель — izibank).Получил от отправителя ТАСКОМBANK, что кредитный лимит по карте izibank мне не светит. При заполнении анкеты на кредитный лимит у меня реально были надежды на чудо... Кому Тася не наливает лимит, тому здесь ожидать тоже не стоит — скоринг остался от "батька". "Батько" через чур консерватианый. Чем будут заманить продвинутых клиентов, кроме современной реферальной программы, мне не известно.Теперь главный вопрос. По карте izi важны проводки, как по картам Тас?Ещё интересные тарифы по переводам с В5 на izi.ps Подал заявку в отделении на увеличение лимита по имеющейся В5. Заявку обрабатыли дольше, чем ранее — изменений нет. Лимит 0 грн.pps Славянское отделение сами в шоке — новый продукт и все дела. С интересом ожидали меня. Стиль оформления карты им понравился.— — —izibank, а в чём смысл концепции писать без заглавных букв?