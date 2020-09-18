Вчера поступила платёжная карта в отделение Славянска.
Позвонили с киевского номера izi. Немного позже уведомил меня об этом представитель здесь на форуме. А ещё позже позвонили с киевского номера ТАС и тоже об этом уведомили. На этапе бета-тестирования при получении карты в регионе я реально доволен таким вниманием Это круто и получается оперативно или быстрее решить возникшие проблемы, трудности. Большой плюс в карму.
Я не знаю как в столице, но я довольно таки долго затратил времени в отделении на её оформление. Зато пообщался с сотрудниками в отделении ) Надеюсь, что направление izibank изучит инцидент со мной и сделает выводы.
Не знаю из-за чего, но в моём договоре вместо индекса были проставлены 00000. Хотя с базы ТАС данные по мне можно было подтянуть. В договоре указано два IBAN: самой карты и депозита "заначка". Напоминает оформление WC (когда к карте открывали автоматом Ощадный).
После получения карты и добавления её в приложение, программа предложила создать код доступа (4 цифры), затем включить вход по биометрии. Забегу немного вперёд, код от приложения (код доступа) ≠ ПИН-коду от карты. Этот момент стоит указывать было в приложении. ПИН приходить в SMS самостоятельно после добавления/активации карты (отправитель — izibank).
Получил от отправителя ТАСКОМBANK, что кредитный лимит по карте izibank мне не светит. При заполнении анкеты на кредитный лимит у меня реально были надежды на чудо... Кому Тася не наливает лимит, тому здесь ожидать тоже не стоит — скоринг остался от "батька". "Батько" через чур консерватианый. Чем будут заманить продвинутых клиентов, кроме современной реферальной программы, мне не известно.
Теперь главный вопрос. По карте izi важны проводки, как по картам Тас? Ещё интересные тарифы по переводам с В5 на izi.
ps Подал заявку в отделении на увеличение лимита по имеющейся В5. Заявку обрабатыли дольше, чем ранее — изменений нет. Лимит 0 грн.
pps Славянское отделение сами в шоке — новый продукт и все дела. С интересом ожидали меня. Стиль оформления карты им понравился.
— — — izibank, а в чём смысл концепции писать без заглавных букв?
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MASolomko Для клиента процедура идентична получению карты монобанка. Можно справиться за пару минут. Это конечно без внесения исправлений в договор. Подозреваю, что абсолютно у всех клиентов в договоре стоят нули в индексе. И похоже вы единственный, кто на это не забил. Расскажите, какая процедура внесения исправлений в договор? А вот процедура активации меня тоже удивила. Сначала предложили отсканировать карту, на лицевой стороне которой нет номера. Оказалось, что номер на обороте карты. Потом удивили, что после активации прислали смской пин-код к карте. Но его можно поменять в настройках карты. Само приложение выглядит недоработанным, хотя функционал довольно богатый. Удивила фишка с режимом скрытия баланса. Бесит, что приложение иногда просто зависает. Например, при попытке протестировать пополнение по ссылке. Ссылки не тарифы пустые. Интерфейс остается украиноязычным даже после смены языка в настройках.
Bosstone написав:Расскажите, какая процедура внесения исправлений в договор?
Я общался по телефону с сотрудником izibank, с которым держала связь сотрудник отделения. Им изложил задачу -- они там уже сами исправляли Если получать карту в отделении или точке выдачи, то тут скорее тот сотрудник с кем-то из izi координирует работу и решает проблемы по ходу. Т. е., как и в monobank.
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MASolomko написав:Вчера поступила платёжная карта в отделение Славянска.
Мне вчера тоже звонили. Я решил уточнить, в какое именно ехать. При заказе-то договаривались, в какое пришлют, но мало ли... Спрашивают: "Вы же из Словянска?" Вот, видимо, откуда вдруг был Словянск в этом вопросе. Но я не из Словянска. Кстати, выяснить, в какое отделение прибыла карта, так и не смогли - сказали, что раз договаривались в какое конкретно, то в то и прислали. Проверить пока возможности не было, не было времени съездить в отделение.
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ingtrans, мне звонили и сообщали номер отделения. При этом в Славянске всего лишь одно отделение, ошибиться нельзя После первого звонка я позвонил в отделение и решил уточнить наличие поступление платёжной карты, мне потом перезванивали с отделения... Контакты отделения я находил на сайте.
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