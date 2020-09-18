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izibank
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Додано: Суб 19 вер, 2020 00:01
MASolomko написав:
Пополнял карту несколько раз через их приложение (тянул с другой карты) -- через 3-4 часа izi делает проведение по счету.
Вот те раз!!! Я такого не догадался сделать, толкнул с акцента (смс о приходе мгновенно в отличии от Таза)через 10 мин покупку сделал . Очень порадовало что мгновенно видно что начислен кб.
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Дядя Дима
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Додано: Суб 19 вер, 2020 00:17
У меня замечания и впечатления по оформлению и активации совпадают с MASolomko один к одному.И также индекс нулевой (я не заморачивался "типа переделывайте"так как понятно,что никто письма и посылки слать не будет).
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Дядя Дима
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Додано: Суб 19 вер, 2020 05:32
Дядя Дима написав:
Я такого не догадался сделать, толкнул с акцента...
А в выписке по счёту не смотрели прошла ли проводка?
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MASolomko
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:50
MASolomko написав:
Вчера поступила платёжная карта в отделение Славянска.
Позвонили с киевского номера izi. Немного позже уведомил меня об этом представитель здесь на форуме. А ещё позже позвонили с киевского номера ТАС и тоже об этом уведомили. На этапе бета-тестирования при получении карты в регионе я реально доволен таким вниманием
Это круто и получается оперативно или быстрее решить возникшие проблемы, трудности. Большой плюс в карму.
Я не знаю как в столице, но я довольно таки долго затратил времени в отделении на её оформление. Зато пообщался с сотрудниками в отделении )
Надеюсь, что направление izibank изучит инцидент со мной и сделает выводы.
Не знаю из-за чего, но в моём договоре вместо индекса были проставлены 00000. Хотя с базы ТАС данные по мне можно было подтянуть.
В договоре указано два IBAN: самой карты и депозита "заначка". Напоминает оформление WC (когда к карте открывали автоматом Ощадный).
После получения карты и добавления её в приложение, программа предложила создать код доступа (4 цифры), затем включить вход по биометрии. Забегу немного вперёд, код от приложения (код доступа) ≠ ПИН-коду от карты. Этот момент стоит указывать было в приложении. ПИН приходить в SMS самостоятельно после добавления/активации карты (отправитель — izibank).
Получил от отправителя ТАСКОМBANK, что кредитный лимит по карте izibank мне не светит. При заполнении анкеты на кредитный лимит у меня реально были надежды на чудо... Кому Тася не наливает лимит, тому здесь ожидать тоже не стоит — скоринг остался от "батька". "Батько" через чур консерватианый. Чем будут заманить продвинутых клиентов, кроме современной реферальной программы, мне не известно.
Теперь главный вопрос. По карте izi важны проводки, как по картам Тас?
Ещё интересные тарифы по переводам с В5 на izi.
ps Подал заявку в отделении на увеличение лимита по имеющейся В5. Заявку обрабатыли дольше, чем ранее — изменений нет. Лимит 0 грн.
pps Славянское отделение сами в шоке — новый продукт и все дела. С интересом ожидали меня. Стиль оформления карты им понравился.
— — —
izibank, а в чём смысл концепции писать без заглавных букв?
вітаю,
дякуємо за фідбек
пишемо з маленької літери, оскільки бажаємо бути з клієнтами на одній хвилі
так, проведення операцій по рахунку має значення.
стосовно тарифів за переказ коштів з картки Велика 5,ми не беремо жодної комісії за зарахування коштів, при цьому комісія може бути зі сторони відправника
через TAS2U діє тариф, як переказ на картки ТАСКОМБАНКу
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izibank
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Додано: Суб 19 вер, 2020 11:52
ingtrans написав: MASolomko написав:
Вчера поступила платёжная карта в отделение Славянска.
Мне вчера тоже звонили. Я решил уточнить, в какое именно ехать. При заказе-то договаривались, в какое пришлют, но мало ли... Спрашивают: "Вы же из Словянска?" Вот, видимо, откуда вдруг был Словянск в этом вопросе.
Но я не из Словянска.
Кстати, выяснить, в какое отделение прибыла карта, так и не смогли - сказали, что раз договаривались в какое конкретно, то в то и прислали. Проверить пока возможности не было, не было времени съездить в отделение.
дякуємо за інформацію, пишемо в приватні повідомлення для уточнення ситуації
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:12
MASolomko написав:
izibank, а в чём смысл концепции писать без заглавных букв?
ну monobank тож строчными пришется
а izi.. мне тож красивше чем Izi.. (то ли "ай" то ли "лэ"?
)
я думаю, шо необстрелянНную мОлодеж будут просто манить эти точечки, палочки и зигзаги
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:19
clientage
Наверно, речь о заглавных буквах в приложении, а не в названии
Востаннє редагувалось Bosstone
в Суб 19 вер, 2020 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Bosstone
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:22
clientage написав:
будут просто манить эти точечки, палочки и зигзаги
Да, это серьёзный стимул для привлечения клиентов )
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mustbe
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