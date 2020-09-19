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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:30
gonzo написав:Получил карту, пришла смс что кредитного лимита 0. Хотя рейтинг нормальный и доход официальный, кто с тасом давно работает - есть шансы что нальют сами спустя какое то время? есть ли пинговать самому спустя какое то время или 0 значит 0.
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