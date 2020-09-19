Додано: Суб 19 вер, 2020 21:07
В четверг 17 сентября установил приложение izibank, прошел всю регистрацию. Через некоторое время позвонила консультант банка, уточнила некоторые вопросы и дошли до получения карты, сейчас можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.
Странное какое то тестирование для Киева только, что регионы не нужны, большая проблема доставить карту в отделение Таскомбанка по регионам!?