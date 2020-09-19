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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:30
gonzo написав:Получил карту, пришла смс что кредитного лимита 0. Хотя рейтинг нормальный и доход официальный, кто с тасом давно работает - есть шансы что нальют сами спустя какое то время? есть ли пинговать самому спустя какое то время или 0 значит 0.
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Faceless
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Додано: Суб 19 вер, 2020 21:07
В четверг 17 сентября установил приложение izibank, прошел всю регистрацию. Через некоторое время позвонила консультант банка, уточнила некоторые вопросы и дошли до получения карты, сейчас можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.
Странное какое то тестирование для Киева только, что регионы не нужны, большая проблема доставить карту в отделение Таскомбанка по регионам!?
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Valeriy237
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Додано: Суб 19 вер, 2020 23:53
Valeriy237 написав:
можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.
В японском языке есть уникальный термин – “тсуигири” (辻斬). Это глагол, который переводится как “опробовать новый меч на случайном прохожем“
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