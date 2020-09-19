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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:30

Re: izibank

gonzo написав:Получил карту, пришла смс что кредитного лимита 0. Хотя рейтинг нормальный и доход официальный, кто с тасом давно работает - есть шансы что нальют сами спустя какое то время? есть ли пинговать самому спустя какое то время или 0 значит 0.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:07

Re: izibank

В четверг 17 сентября установил приложение izibank, прошел всю регистрацию. Через некоторое время позвонила консультант банка, уточнила некоторые вопросы и дошли до получения карты, сейчас можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.
Странное какое то тестирование для Киева только, что регионы не нужны, большая проблема доставить карту в отделение Таскомбанка по регионам!?
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:53

Re: izibank

  Valeriy237 написав:можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.

В японском языке есть уникальный термин – “тсуигири” (辻斬). Это глагол, который переводится как “опробовать новый меч на случайном прохожем“
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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  #<1 ... 18192021
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