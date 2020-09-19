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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:30
gonzo написав:Получил карту, пришла смс что кредитного лимита 0. Хотя рейтинг нормальный и доход официальный, кто с тасом давно работает - есть шансы что нальют сами спустя какое то время? есть ли пинговать самому спустя какое то время или 0 значит 0.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 21:07
В четверг 17 сентября установил приложение izibank, прошел всю регистрацию. Через некоторое время позвонила консультант банка, уточнила некоторые вопросы и дошли до получения карты, сейчас можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.
Странное какое то тестирование для Киева только, что регионы не нужны, большая проблема доставить карту в отделение Таскомбанка по регионам!?
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Valeriy237
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Додано: Суб 19 вер, 2020 23:53
Valeriy237 написав:
можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.
В японском языке есть уникальный термин – “тсуигири” (辻斬). Это глагол, который переводится как “опробовать новый меч на случайном прохожем“
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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Додано: Нед 20 вер, 2020 08:55
+ поставил за инф.о таком глаголе
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Додано: Нед 20 вер, 2020 09:05
izibank написав:
пишемо з маленької літери, оскільки бажаємо бути з клієнтами на одній хвилі
Судячи з зображень у Facebook, а також категорій кешбеку (зокрема, п'ятничний кешбек), ви намагаєтеся бути на хвилі зі сучасною молоддю. Але вона використовує сучасні телефони, на яких є розумні клавіатури, — це треба бути дуже ледачим, щоб так ставитися до мови та її правил. Може ви ще будите з помилками писати?..
Я розумію застосовувати такий стиль у додатку (у заголовкам, кнопках тощо), де немає декілька речень. Но в інших моментах — я б утримався від такого підходу.
IMHO
izibank написав:
так, проведення операцій по рахунку має значення.
А ось тут ви чомусь не будите на одній хвилі з клієнтами
Я, навіть не знаю, як ви зможете роз'яснити клієнтам, на яких зорієнтуваний продукт, відмінність між авторизацією залишком і проведено банком (клірінґ)...
Ви хоча б злідкуєте за своїма конкурентами? Наприклад, Олег Гороховський вже не один раз писав про кухні кешбеків, "хозяйке на заметку" (про токени) тощо. Якщо на monobank змушений роз'ясняти своїм клієнтам деякі елементарні речі, що розуміють досвідчені користувачі форуму, то ви теж із цим зіткнетеся.
Для сучасної молоді такий підхід — архаїчний. На весні цього року в профільній темі вашого "батька" навіть казоньку
написали.
ps А де про важливість проводок це ви вказуєте в додатку?
— — —
Якщо гроші забирати стороннім P2P-сервісом, izi стягне якусь комісію? Читав тарифи, але цей пункт так і не зрозумів.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 09:14
Valeriy237 написав:
В четверг 17 сентября установил приложение izibank, прошел всю регистрацию. Через некоторое время позвонила консультант банка, уточнила некоторые вопросы и дошли до получения карты, сейчас можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.
Странное какое то тестирование для Киева только, что регионы не нужны, большая проблема доставить карту в отделение Таскомбанка по регионам!?
Походу не совсем изи
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Додано: Нед 20 вер, 2020 09:19
Ну так еще в начале недели написали же:
izibank написав:
зараз тимчасово призупинено оформлення заявок на доставлення карток izibank в інші міста. про відновлення можливості - додатково проінформуємо. дякую за розуміння
Я оформлял 5 сентября и еще успел попасть на отправку карт в решионы.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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