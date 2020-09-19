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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:30

Re: izibank

gonzo написав:Получил карту, пришла смс что кредитного лимита 0. Хотя рейтинг нормальный и доход официальный, кто с тасом давно работает - есть шансы что нальют сами спустя какое то время? есть ли пинговать самому спустя какое то время или 0 значит 0.
Сказали ждать месяц
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:07

Re: izibank

В четверг 17 сентября установил приложение izibank, прошел всю регистрацию. Через некоторое время позвонила консультант банка, уточнила некоторые вопросы и дошли до получения карты, сейчас можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.
Странное какое то тестирование для Киева только, что регионы не нужны, большая проблема доставить карту в отделение Таскомбанка по регионам!?
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 23:53

Re: izibank

  Valeriy237 написав:можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.

В японском языке есть уникальный термин – “тсуигири” (辻斬). Это глагол, который переводится как “опробовать новый меч на случайном прохожем“
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 08:55

+ поставил за инф.о таком глаголе :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:05

Re: izibank

  izibank написав:пишемо з маленької літери, оскільки бажаємо бути з клієнтами на одній хвилі
8)
Судячи з зображень у Facebook, а також категорій кешбеку (зокрема, п'ятничний кешбек), ви намагаєтеся бути на хвилі зі сучасною молоддю. Але вона використовує сучасні телефони, на яких є розумні клавіатури, — це треба бути дуже ледачим, щоб так ставитися до мови та її правил. Може ви ще будите з помилками писати?.. :D

Я розумію застосовувати такий стиль у додатку (у заголовкам, кнопках тощо), де немає декілька речень. Но в інших моментах — я б утримався від такого підходу.
IMHO

  izibank написав:так, проведення операцій по рахунку має значення.
А ось тут ви чомусь не будите на одній хвилі з клієнтами :D Я, навіть не знаю, як ви зможете роз'яснити клієнтам, на яких зорієнтуваний продукт, відмінність між авторизацією залишком і проведено банком (клірінґ)...
Ви хоча б злідкуєте за своїма конкурентами? Наприклад, Олег Гороховський вже не один раз писав про кухні кешбеків, "хозяйке на заметку" (про токени) тощо. Якщо на monobank змушений роз'ясняти своїм клієнтам деякі елементарні речі, що розуміють досвідчені користувачі форуму, то ви теж із цим зіткнетеся.

Для сучасної молоді такий підхід — архаїчний. На весні цього року в профільній темі вашого "батька" навіть казоньку написали.

ps А де про важливість проводок це ви вказуєте в додатку? :)

— — —
Якщо гроші забирати стороннім P2P-сервісом, izi стягне якусь комісію? Читав тарифи, але цей пункт так і не зрозумів.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:14

  Valeriy237 написав:В четверг 17 сентября установил приложение izibank, прошел всю регистрацию. Через некоторое время позвонила консультант банка, уточнила некоторые вопросы и дошли до получения карты, сейчас можно получит карту только в Киеве, а я из Днепра и специально в Киев за картой не поеду, и на этом все закончилось.
После этого в приложение зайти уже не могу, судя по всему банк заблокировал вход, вот на этом судя по всему и закончилось мое “тестирование” izibank.
Странное какое то тестирование для Киева только, что регионы не нужны, большая проблема доставить карту в отделение Таскомбанка по регионам!?


Походу не совсем изи
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:19

Re: izibank

Ну так еще в начале недели написали же:
  izibank написав:зараз тимчасово призупинено оформлення заявок на доставлення карток izibank в інші міста. про відновлення можливості - додатково проінформуємо. дякую за розуміння

Я оформлял 5 сентября и еще успел попасть на отправку карт в решионы.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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