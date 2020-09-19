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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:10

  MASolomko написав:
  MASolomko написав:По карте izi важны проводки, как по картам Тас?
Немного дополню. Если заказать выписку по счёту, то там отображается не только дата и время совершения операции, а и дата + время проводки. Пополнял карту несколько раз через их приложение (тянул с другой карты) -- через 3-4 часа izi делает проведение по счету.

  lara_08 написав:Если будете в Харькове или Киеве...
Я пробовал и в столице... Не интересен я Тасе :roll:
На izi была надежда из-за того, что ты сам заполняешь анкету на кредит и прикладываешь необходимые доки.

вроде сейчас горячка принимает заявки на увеличение кред. лимита по Б5, во всяком случае манагер при мне в отделении кому-то по телефону так советовал мол может через горячку у вас выйдет, если через отделение не вышло.
ol_zy
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  #<1 ... 19202122
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izibank (211)
20.09.2020 12:10
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