MASolomko написав:Немного дополню. Если заказать выписку по счёту, то там отображается не только дата и время совершения операции, а и дата + время проводки. Пополнял карту несколько раз через их приложение (тянул с другой карты) -- через 3-4 часа izi делает проведение по счету.Я пробовал и в столице... Не интересен я Тасе
На izi была надежда из-за того, что ты сам заполняешь анкету на кредит и прикладываешь необходимые доки.
вроде сейчас горячка принимает заявки на увеличение кред. лимита по Б5, во всяком случае манагер при мне в отделении кому-то по телефону так советовал мол может через горячку у вас выйдет, если через отделение не вышло.