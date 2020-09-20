MASolomko написав:По карте izi важны проводки, как по картам Тас?
Немного дополню. Если заказать выписку по счёту, то там отображается не только дата и время совершения операции, а и дата + время проводки. Пополнял карту несколько раз через их приложение (тянул с другой карты) -- через 3-4 часа izi делает проведение по счету.
lara_08 написав:Если будете в Харькове или Киеве...
Я пробовал и в столице... Не интересен я Тасе На izi была надежда из-за того, что ты сам заполняешь анкету на кредит и прикладываешь необходимые доки.
вроде сейчас горячка принимает заявки на увеличение кред. лимита по Б5, во всяком случае манагер при мне в отделении кому-то по телефону так советовал мол может через горячку у вас выйдет, если через отделение не вышло.
Карта , Киев ..... Пришло приглашение на тестирование , но карта только в Киеве . Что делать простым работягам ? сколько ждать? когда будет доставка в регионы? Чего ВСЕМ переться в Киев 1 наражати себе на небезпеку COVID-19? ЧОГО?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman написав:Карта , Киев ..... Пришло приглашение на тестирование , но карта только в Киеве . Что делать простым работягам ? сколько ждать? когда будет доставка в регионы? Чего ВСЕМ переться в Киев 1 наражати себе на небезпеку COVID-19? ЧОГО?
Да подождали бы уже реферальной программы) Куда спешить? Вкусняшек-то пока нет)
Goodman написав:Карта , Киев ..... Пришло приглашение на тестирование , но карта только в Киеве . Что делать простым работягам ? сколько ждать? когда будет доставка в регионы? Чего ВСЕМ переться в Киев 1 наражати себе на небезпеку COVID-19? ЧОГО?
Приложение глючное. Пополнение картой другого банка не работает. Как вы собираетесь им пользоваться? Даже уплата и тудубанк надежнее, чем эта кустарная копия монобанка.