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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:10

  MASolomko написав:
  MASolomko написав:По карте izi важны проводки, как по картам Тас?
Немного дополню. Если заказать выписку по счёту, то там отображается не только дата и время совершения операции, а и дата + время проводки. Пополнял карту несколько раз через их приложение (тянул с другой карты) -- через 3-4 часа izi делает проведение по счету.

  lara_08 написав:Если будете в Харькове или Киеве...
Я пробовал и в столице... Не интересен я Тасе :roll:
На izi была надежда из-за того, что ты сам заполняешь анкету на кредит и прикладываешь необходимые доки.

вроде сейчас горячка принимает заявки на увеличение кред. лимита по Б5, во всяком случае манагер при мне в отделении кому-то по телефону так советовал мол может через горячку у вас выйдет, если через отделение не вышло.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:19

Карта , Киев .....
Пришло приглашение на тестирование , но карта только в Киеве .
Что делать простым работягам ? сколько ждать? когда будет доставка в регионы?
Чего ВСЕМ переться в Киев 1 наражати себе на небезпеку COVID-19? ЧОГО?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:59

Goodman Киев-центр мира©
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:54

  Goodman написав:Карта , Киев .....
Пришло приглашение на тестирование , но карта только в Киеве .
Что делать простым работягам ? сколько ждать? когда будет доставка в регионы?
Чего ВСЕМ переться в Киев 1 наражати себе на небезпеку COVID-19? ЧОГО?

Да подождали бы уже реферальной программы)
Куда спешить? Вкусняшек-то пока нет)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:04

Re: izibank

  Adast написав:Да подождали бы уже реферальной программы)
Куда спешить? Вкусняшек-то пока нет)


Тут же хайп , тре ж волну зробить у таз1ку води. Обойти Гороха на повороте, пока тот "2 гривны" раздает, а потом их собирает обратно. МЕГАПРОЕКТЫ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:42

  Goodman написав:Карта , Киев .....
Пришло приглашение на тестирование , но карта только в Киеве .
Что делать простым работягам ? сколько ждать? когда будет доставка в регионы?
Чего ВСЕМ переться в Киев 1 наражати себе на небезпеку COVID-19? ЧОГО?

Приложение глючное. Пополнение картой другого банка не работает. Как вы собираетесь им пользоваться? Даже уплата и тудубанк надежнее, чем эта кустарная копия монобанка.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:53

Re: izibank

  Мизантрóп написав:Goodman Киев-центр мира©


ага, і ще - Ісус Христос із Галичини!
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 19202122
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