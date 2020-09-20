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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 06:59
MASolomko написав: ol_zy написав:
вроде сейчас горячка принимает заявки на увеличение кред. лимита по Б5...
Прогресс
Спасибо, попробуем узнать подробнее
Може й на віку так можна
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:50
ingtrans написав: MASolomko написав:
Вчера поступила платёжная карта в отделение Славянска.
Мне вчера тоже звонили. Я решил уточнить, в какое именно ехать. При заказе-то договаривались, в какое пришлют, но мало ли... Спрашивают: "Вы же из Словянска?" Вот, видимо, откуда вдруг был Словянск в этом вопросе.
Но я не из Словянска.
Кстати, выяснить, в какое отделение прибыла карта, так и не смогли - сказали, что раз договаривались в какое конкретно, то в то и прислали. Проверить пока возможности не было, не было времени съездить в отделение.
А вот сейчас оказалось, что карта мне так и не приехала
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