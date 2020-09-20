RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 06:59

  MASolomko написав:
  ol_zy написав:вроде сейчас горячка принимает заявки на увеличение кред. лимита по Б5...
Прогресс :D Спасибо, попробуем узнать подробнее :)

Може й на віку так можна :?:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4805
З нами з: 18.08.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:50

  ingtrans написав:
  MASolomko написав:Вчера поступила платёжная карта в отделение Славянска.

Мне вчера тоже звонили. Я решил уточнить, в какое именно ехать. При заказе-то договаривались, в какое пришлют, но мало ли... Спрашивают: "Вы же из Словянска?" Вот, видимо, откуда вдруг был Словянск в этом вопросе. :) Но я не из Словянска.
Кстати, выяснить, в какое отделение прибыла карта, так и не смогли - сказали, что раз договаривались в какое конкретно, то в то и прислали. Проверить пока возможности не было, не было времени съездить в отделение.

А вот сейчас оказалось, что карта мне так и не приехала :(
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 31.07.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:11

  Faceless написав:
gonzo написав:Получил карту, пришла смс что кредитного лимита 0. Хотя рейтинг нормальный и доход официальный, кто с тасом давно работает - есть шансы что нальют сами спустя какое то время? есть ли пинговать самому спустя какое то время или 0 значит 0.
Сказали ждать месяц

ждать месяц и запрашивать? или ждать месяц и обещают пересмотреть лимиты?
gonzo
 
Повідомлень: 177
З нами з: 05.01.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:34

  gonzo написав:
  Faceless написав:
gonzo написав:Получил карту, пришла смс что кредитного лимита 0. Хотя рейтинг нормальный и доход официальный, кто с тасом давно работает - есть шансы что нальют сами спустя какое то время? есть ли пинговать самому спустя какое то время или 0 значит 0.
Сказали ждать месяц

ждать месяц и запрашивать? или ждать месяц и обещают пересмотреть лимиты?

Ждать месяц и запрашивать, раньше заявку на пересмотр лимита не хотят принимать
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27952
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 6706 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:51

Re: izibank

Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 08.03.18
Подякував: 213 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:54

  MASolomko написав:Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом?

Может что уже исправили, но мне сообщило под самый конец диалога о установке лимита.
Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.
Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Общался с саппортом, подтвердили, мол, пишите в октябре
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27952
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 6706 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, REA 1109 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20584)
21.09.2020 12:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.