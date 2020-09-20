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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 06:59
MASolomko написав: ol_zy написав:
вроде сейчас горячка принимает заявки на увеличение кред. лимита по Б5...
Прогресс
Спасибо, попробуем узнать подробнее
Може й на віку так можна
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:50
ingtrans написав: MASolomko написав:
Вчера поступила платёжная карта в отделение Славянска.
Мне вчера тоже звонили. Я решил уточнить, в какое именно ехать. При заказе-то договаривались, в какое пришлют, но мало ли... Спрашивают: "Вы же из Словянска?" Вот, видимо, откуда вдруг был Словянск в этом вопросе.
Но я не из Словянска.
Кстати, выяснить, в какое отделение прибыла карта, так и не смогли - сказали, что раз договаривались в какое конкретно, то в то и прислали. Проверить пока возможности не было, не было времени съездить в отделение.
А вот сейчас оказалось, что карта мне так и не приехала
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:11
Faceless написав:
gonzo написав:Получил карту, пришла смс что кредитного лимита 0. Хотя рейтинг нормальный и доход официальный, кто с тасом давно работает - есть шансы что нальют сами спустя какое то время? есть ли пинговать самому спустя какое то время или 0 значит 0.
Сказали ждать месяц
ждать месяц и запрашивать? или ждать месяц и обещают пересмотреть лимиты?
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:34
gonzo написав: Faceless написав:
gonzo написав:Получил карту, пришла смс что кредитного лимита 0. Хотя рейтинг нормальный и доход официальный, кто с тасом давно работает - есть шансы что нальют сами спустя какое то время? есть ли пинговать самому спустя какое то время или 0 значит 0.
Сказали ждать месяц
ждать месяц и запрашивать? или ждать месяц и обещают пересмотреть лимиты?
Ждать месяц и запрашивать, раньше заявку на пересмотр лимита не хотят принимать
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:51
Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом?
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:54
MASolomko написав:
Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом?
Может что уже исправили, но мне сообщило под самый конец диалога о установке лимита.
Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.
Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Общался с саппортом, подтвердили, мол, пишите в октябре
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:30
ingtrans написав:
А вот сейчас оказалось, что карта мне так и не приехала
А мені приїхала і як сказали у відділенні на всю область тільки мені одному.
Видавали ~40хв і то тільки через те що в співробітниці не було Телеграму на власному смарті( що не є її обов'язком, як на мене)
Після виходу з відділення прийшла смс про ліміт - просив 10, дали 2. Не розчарований - це ж ТАС.
Тему з індексом у договорі не педалірував так як поспішав, а тільки вказав на це дівчатам.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 16:59
Те що вже побачив:
- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;
- поповнення по ссилці не працює - page not found;
- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;
- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка;
- СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:02
KVV написав:
СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)
СЭП за час - это вполне норм.
Уж точно не зрада. Скорее - перемога
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:02
KVV написав:
СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)
Вы хорошо выспались? А сколько он должен идти? Да у меня годами именно так СЭП и ходит. Редко минут 40-45, редчайший случай когда ещё меньше. Причём тут "зрада"?
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