KVV написав:Те що вже побачив:
- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;
- поповнення по ссилці не працює - page not found;
- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;
- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка;
- СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)
Я і поповнював і переказував, з коментарем