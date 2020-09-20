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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:03

Re: izibank

KVV написав:Те що вже побачив:

- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;
- поповнення по ссилці не працює - page not found;
- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;
- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка;
- СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)


Я і поповнював і переказував, з коментарем
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:20

  Vorlon написав:
  KVV написав:СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)

Вы хорошо выспались? А сколько он должен идти? Да у меня годами именно так СЭП и ходит. Редко минут 40-45, редчайший случай когда ещё меньше. Причём тут "зрада"?

Дякую, добре. :D

СЕП з Укрсиба на Ізю залетів за 26хв - оце перемога!

А СЕП за час це скучний понеділок для mustbe :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:23

  mustbe написав:СЭП за час - это вполне норм.
Уж точно не зрада. Скорее - перемога

Та мені і за дві години нормально, але якщо можуть і хочуть швидше то нехай про це знають.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:28

  Faceless написав:Я і поповнював і переказував, з коментарем

Перевірив ще раз.

Всеодно пише.. "уппс...схоже, щось пішло не так"
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:35

  KVV написав:залетів за 26хв - оце перемога!

Ну, информируйте нас про все "зрадные" сэпы длительностью больше 26 мин )
mustbe
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