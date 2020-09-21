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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:03
KVV написав:Те що вже побачив:
- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;
- поповнення по ссилці не працює - page not found;
- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;
- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка;
- СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)
Я і поповнював і переказував, з коментарем
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:20
Vorlon написав: KVV написав:
СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)
Вы хорошо выспались? А сколько он должен идти? Да у меня годами именно так СЭП и ходит. Редко минут 40-45, редчайший случай когда ещё меньше. Причём тут "зрада"?
Дякую, добре.
СЕП з Укрсиба на Ізю залетів за 26хв - оце перемога!
А СЕП за час це скучний понеділок для mustbe
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:23
mustbe написав:
СЭП за час - это вполне норм.
Уж точно не зрада. Скорее - перемога
Та мені і за дві години нормально, але якщо можуть і хочуть швидше то нехай про це знають.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:28
Faceless написав:
Я і поповнював і переказував, з коментарем
Перевірив ще раз.
Всеодно пише.. "уппс...схоже, щось пішло не так"
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:35
KVV написав:
залетів за 26хв - оце перемога!
Ну, информируйте нас про все "зрадные" сэпы длительностью больше 26 мин )
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:21
mustbe написав:
Ну, информируйте нас про все "зрадные" сэпы длительностью больше 26 мин )
Сегодня СЕПары на Форвард - зрада зрадная. Видно святкували.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Додано: Пон 21 вер, 2020 22:06
KVV написав:
Те що вже побачив:
- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;
- поповнення по ссилці не працює - page not found;
- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;
- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка;
- СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)
Так какие способы пополнения изика в итоге оказались рабочими?
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Додано: Пон 21 вер, 2020 22:15
Bosstone написав:
Так какие способы пополнения изика в итоге оказались рабочими?
СЕП, п2п з Моні/Фарса.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 23:42
KVV написав:
- СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)
нормульно наче, регламент до 3 год (в опер час)
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Додано: Вів 22 вер, 2020 01:41
greenozon написав: KVV написав:
- СЕП на Форвард банк ішов майже годину (чия зрада не знаю)
нормульно наче, регламент до 3 год (в опер час)
Днів, причому робочих.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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