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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.3 5 4
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
50%
2
2 - Погано. Некомпетентно.
0
0
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
25%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
1
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:22

  Мизантрóп написав:хз,меняю мову,а все равно на мове всё :roll:

вітаю, локалізація російською мовою ще в розробці
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 35
З нами з: 10.09.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:29

  KVV написав:Те що вже побачив:

- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;
- поповнення по ссилці не працює - page not found;
- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;
- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка;


дякуємо за уважність, вже працюємо над виправленням цих багів :wink:
izibank
Представник банку
 
Повідомлень: 35
З нами з: 10.09.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22232425
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izibank (242)
22.09.2020 09:29
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