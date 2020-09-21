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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:22
Мизантрóп написав:
хз,меняю мову,а все равно на мове всё
вітаю, локалізація російською мовою ще в розробці
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izibank
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:29
KVV написав:
Те що вже побачив:
- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;
- поповнення по ссилці не працює - page not found;
- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;
- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка;
дякуємо за уважність, вже працюємо над виправленням цих багів
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izibank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 10.09.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
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на тему