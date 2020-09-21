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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:22
Мизантрóп написав:
хз,меняю мову,а все равно на мове всё
вітаю, локалізація російською мовою ще в розробці
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izibank
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:29
KVV написав:
Те що вже побачив:
- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;
- поповнення по ссилці не працює - page not found;
- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;
- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка;
дякуємо за уважність, вже працюємо над виправленням цих багів
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izibank
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:53
Faceless написав: MASolomko написав:
Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом?
Может что уже исправили, но мне сообщило под самый конец диалога о установке лимита.
Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.
Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Общался с саппортом, подтвердили, мол, пишите в октябре
Аналогічно... шановний оф.представник,як це розуміти?...як таки ліміт отримати?...кредитна історія бездоганна!
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t-step
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:20
t-step написав: Faceless написав: MASolomko написав:
Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом?
Может что уже исправили, но мне сообщило под самый конец диалога о установке лимита.
Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.
Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Общался с саппортом, подтвердили, мол, пишите в октябре
Аналогічно... шановний оф.представник,як це розуміти?...як таки ліміт отримати?...кредитна історія бездоганна!
вітаємо, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації.
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izibank
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:32
Народ, а навіщо ви свій час витрачаєте на цей новий недобанк?
Умови краще, чим в Моно? Супер кешбек, який через 3 місяці зійде на "нєт"?
В чому сіль всі баги відшуковувати? І витрачати свій час...
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change_pm
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:33
change_pm написав:
В чому сіль всі баги відшуковувати?
Кишмиш без меж.
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