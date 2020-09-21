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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 09:22
Мизантрóп написав:
хз,меняю мову,а все равно на мове всё
вітаю, локалізація російською мовою ще в розробці
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izibank
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Додано: Вів 22 вер, 2020 09:29
KVV написав:
Те що вже побачив:
- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;
- поповнення по ссилці не працює - page not found;
- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;
- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка;
дякуємо за уважність, вже працюємо над виправленням цих багів
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izibank
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:53
Faceless написав: MASolomko написав:
Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом?
Может что уже исправили, но мне сообщило под самый конец диалога о установке лимита.
Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.
Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Общался с саппортом, подтвердили, мол, пишите в октябре
Аналогічно... шановний оф.представник,як це розуміти?...як таки ліміт отримати?...кредитна історія бездоганна!
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t-step
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:20
t-step написав: Faceless написав: MASolomko написав:
Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом?
Может что уже исправили, но мне сообщило под самый конец диалога о установке лимита.
Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.
Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Общался с саппортом, подтвердили, мол, пишите в октябре
Аналогічно... шановний оф.представник,як це розуміти?...як таки ліміт отримати?...кредитна історія бездоганна!
вітаємо, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації.
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izibank
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:32
Народ, а навіщо ви свій час витрачаєте на цей новий недобанк?
Умови краще, чим в Моно? Супер кешбек, який через 3 місяці зійде на "нєт"?
В чому сіль всі баги відшуковувати? І витрачати свій час...
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change_pm
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:33
change_pm написав:
В чому сіль всі баги відшуковувати?
Кишмиш без меж.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:59
Faceless написав:
Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.
Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц.
izibank, это замечание хоть зафиксировали? О невозможности подать заявку на кредитный лимит надо уведомлять до того, как клиент потратить своё время на заполнение этой заявки.
Далее парочку замечаний и пожеланий.
1 Реквизиты для получения межбанковских платежей через СЭП НБУ.
Для пополнения счёта с использованием платёжной карты вы предлагаете воспользоваться следующими реквизитами:
-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"
-- код ЄДРПОУ банка: 9806443
-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>
-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx
-- назначение платежа: поповнення карткового рахунку <16-ть цифр номера карты>, <ИНН клиента>, <Ф. И. О. клиента>
Вот теперь мне разъясните насколько полезно такое назначение платежа, если вы даёте "прямые" реквизиты (IBAN клиента и его ИНН)? Зачем указывать ЄДРПОУ банка?
Для получения СЭП по прямым реквизитам достаточно сообщить клиенту:
-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"
-- получатель: <Ф. И. О. клиента>
-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>
-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx
-- назначение платежа: Переказ власних коштів, без НДС[/i]
И почему здесь не предусмотрено значения каждого поля скопировать отдельно?
2 Оправил СЭП на свою карту в другом банке, в выписке эта операция значиться как "платежі по україні". Это надо же написать название нашей неньки с маленькой буквы -- неуважение просто
Для этой операции недоступна квитанция, при желании её получить -- выскакивает ошибка. Почему в деталях платежа не указывать реквизиты? Тяжело придётся тем клиентам, кто любит СЭПить.
3 Получил СЭП на карту izi. В выписке эта операция значиться как "поповнення картки", такая же строчка значиться при пополнении карты через p2p. Если для карті izi кретичны проводки, то входящий СЭП надо как-то выделить.
Сюда же. Если Р2Р более анонимное пополнение, то входящий СЭП нет. Почему не доступно посмотреть по каким реквизитам он был оправлен? Очень расширенно рисует инфу по входящим СЭПам банк ПУМБ в своей веб-версии банкинга, далее у Форварда (он хотя бы позволяет загрузить квитанцию, где эту всю инфу можно прочесть).
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MASolomko
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Додано: Вів 22 вер, 2020 18:28
MASolomko написав: Faceless написав:
Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.
Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц.
izibank, это замечание хоть зафиксировали? О невозможности подать заявку на кредитный лимит надо уведомлять до того, как клиент потратить своё время на заполнение этой заявки.
Далее парочку замечаний и пожеланий.
1 Реквизиты для получения межбанковских платежей через СЭП НБУ.
Для пополнения счёта с использованием платёжной карты вы предлагаете воспользоваться следующими реквизитами:
-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"
-- код ЄДРПОУ банка: 9806443
-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>
-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx
-- назначение платежа: поповнення карткового рахунку <16-ть цифр номера карты>, <ИНН клиента>, <Ф. И. О. клиента>
Вот теперь мне разъясните насколько полезно такое назначение платежа, если вы даёте "прямые" реквизиты (IBAN клиента и его ИНН)? Зачем указывать ЄДРПОУ банка?
Для получения СЭП по прямым реквизитам достаточно сообщить клиенту:
-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"
-- получатель: <Ф. И. О. клиента>
-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>
-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx
-- назначение платежа: Переказ власних коштів, без НДС[/i]
И почему здесь не предусмотрено значения каждого поля скопировать отдельно?
2 Оправил СЭП на свою карту в другом банке, в выписке эта операция значиться как "платежі по україні". Это надо же написать название нашей неньки с маленькой буквы -- неуважение просто
Для этой операции недоступна квитанция, при желании её получить -- выскакивает ошибка. Почему в деталях платежа не указывать реквизиты? Тяжело придётся тем клиентам, кто любит СЭПить.
3 Получил СЭП на карту izi. В выписке эта операция значиться как "поповнення картки", такая же строчка значиться при пополнении карты через p2p. Если для карті izi кретичны проводки, то входящий СЭП надо как-то выделить.
Сюда же. Если Р2Р более анонимное пополнение, то входящий СЭП нет. Почему не доступно посмотреть по каким реквизитам он был оправлен? Очень расширенно рисует инфу по входящим СЭПам банк ПУМБ в своей веб-версии банкинга, далее у Форварда (он хотя бы позволяет загрузить квитанцию, где эту всю инфу можно прочесть).
дякуємо, всі побажання зафіксували
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izibank
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