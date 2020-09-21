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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 22232425 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.3 5 4 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 50% 2 2 - Погано. Некомпетентно. 0 0 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 25% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 25% 1 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 4 Додано: Вів 22 вер, 2020 09:22 Мизантрóп написав: хз,меняю мову,а все равно на мове всё хз,меняю мову,а все равно на мове всё

вітаю, локалізація російською мовою ще в розробці вітаю, локалізація російською мовою ще в розробці izibank Представник банку Повідомлень: 37 З нами з: 10.09.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 09:29 KVV написав: Те що вже побачив:



- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;

- поповнення по ссилці не працює - page not found;

- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;

- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка; Те що вже побачив:- поповнення з карти іншого банку не працює - як з підтвердженням на списання зі сторони банка донора карти так і без;- поповнення по ссилці не працює - page not found;- переказ на картку іншого банку не працює, якщо писати коментар до нього;- після сканування відбитка додаток всеодно показує вікно вводу пароля/відбитка аж поки не натиснути ще раз на кнопку сканування відбитка;



дякуємо за уважність, вже працюємо над виправленням цих багів дякуємо за уважність, вже працюємо над виправленням цих багів izibank Представник банку Повідомлень: 37 З нами з: 10.09.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 16:53 Re: izibank Faceless написав: MASolomko написав: Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом? Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом?

Может что уже исправили, но мне сообщило под самый конец диалога о установке лимита.

Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.

Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Общался с саппортом, подтвердили, мол, пишите в октябре Может что уже исправили, но мне сообщило под самый конец диалога о установке лимита.Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Общался с саппортом, подтвердили, мол, пишите в октябре Аналогічно... шановний оф.представник,як це розуміти?...як таки ліміт отримати?...кредитна історія бездоганна! Аналогічно... шановний оф.представник,як це розуміти?...як таки ліміт отримати?...кредитна історія бездоганна! t-step Повідомлень: 647 З нами з: 23.04.14 Подякував: 9 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 17:20 t-step написав: Faceless написав: MASolomko написав: Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом? Faceless, это на каком этапе подачи заявки через приложение сообщается об этом?

Может что уже исправили, но мне сообщило под самый конец диалога о установке лимита.

Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.

Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Общался с саппортом, подтвердили, мол, пишите в октябре Может что уже исправили, но мне сообщило под самый конец диалога о установке лимита.Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Общался с саппортом, подтвердили, мол, пишите в октябре Аналогічно... шановний оф.представник,як це розуміти?...як таки ліміт отримати?...кредитна історія бездоганна! Аналогічно... шановний оф.представник,як це розуміти?...як таки ліміт отримати?...кредитна історія бездоганна!



вітаємо, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації. вітаємо, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації. izibank Представник банку Повідомлень: 37 З нами з: 10.09.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 17:32 Re: izibank Народ, а навіщо ви свій час витрачаєте на цей новий недобанк?



Умови краще, чим в Моно? Супер кешбек, який через 3 місяці зійде на "нєт"?



В чому сіль всі баги відшуковувати? І витрачати свій час... change_pm Повідомлень: 2261 З нами з: 03.02.16 Подякував: 63 раз. Подякували: 502 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 17:33 Re: izibank change_pm написав: В чому сіль всі баги відшуковувати? В чому сіль всі баги відшуковувати?

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Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. izibank, это замечание хоть зафиксировали? О невозможности подать заявку на кредитный лимит надо уведомлять до того, как клиент потратить своё время на заполнение этой заявки.



Далее парочку замечаний и пожеланий.



1 Реквизиты для получения межбанковских платежей через СЭП НБУ.

Для пополнения счёта с использованием платёжной карты вы предлагаете воспользоваться следующими реквизитами:

-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"

-- код ЄДРПОУ банка: 9806443

-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>

-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx

-- назначение платежа: поповнення карткового рахунку <16-ть цифр номера карты>, <ИНН клиента>, <Ф. И. О. клиента>

Вот теперь мне разъясните насколько полезно такое назначение платежа, если вы даёте "прямые" реквизиты (IBAN клиента и его ИНН)? Зачем указывать ЄДРПОУ банка?

Для получения СЭП по прямым реквизитам достаточно сообщить клиенту:

-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"

-- получатель: <Ф. И. О. клиента>

-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>

-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx

-- назначение платежа: Переказ власних коштів, без НДС[/i]

И почему здесь не предусмотрено значения каждого поля скопировать отдельно?



2 Оправил СЭП на свою карту в другом банке, в выписке эта операция значиться как "платежі по україні". Это надо же написать название нашей неньки с маленькой буквы -- неуважение просто

Для этой операции недоступна квитанция, при желании её получить -- выскакивает ошибка. Почему в деталях платежа не указывать реквизиты? Тяжело придётся тем клиентам, кто любит СЭПить.



3 Получил СЭП на карту izi. В выписке эта операция значиться как "поповнення картки", такая же строчка значиться при пополнении карты через p2p. Если для карті izi кретичны проводки, то входящий СЭП надо как-то выделить.

Сюда же. Если Р2Р более анонимное пополнение, то входящий СЭП нет. Почему не доступно посмотреть по каким реквизитам он был оправлен? Очень расширенно рисует инфу по входящим СЭПам банк ПУМБ в своей веб-версии банкинга, далее у Форварда (он хотя бы позволяет загрузить квитанцию, где эту всю инфу можно прочесть). izibank, это замечание хоть зафиксировали? О невозможности подать заявку на кредитный лимит надо уведомлять до того, как клиент потратить своё время на заполнение этой заявки.Далее парочку замечаний и пожеланий.1 Реквизиты для получения межбанковских платежей через СЭП НБУ.Для пополнения счёта с использованием платёжной карты вы предлагаете воспользоваться следующими реквизитами:-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"-- код ЄДРПОУ банка: 9806443-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx-- назначение платежа: поповнення карткового рахунку <16-ть цифр номера карты>, <ИНН клиента>, <Ф. И. О. клиента>Вот теперь мне разъясните насколько полезно такое назначение платежа, если вы даёте "прямые" реквизиты (IBAN клиента и его ИНН)? Зачем указывать ЄДРПОУ банка?Для получения СЭП по прямым реквизитам достаточно сообщить клиенту:-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"-- получатель: <Ф. И. О. клиента>-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx-- назначение платежа: Переказ власних коштів, без НДС[/i]И почему здесь не предусмотрено значения каждого поля скопировать отдельно?2 Оправил СЭП на свою карту в другом банке, в выписке эта операция значиться как "платежі по україні". Это надо же написать название нашей неньки с маленькой буквы -- неуважение простоДля этой операции недоступна квитанция, при желании её получить -- выскакивает ошибка. Почему в деталях платежа не указывать реквизиты? Тяжело придётся тем клиентам, кто любит СЭПить.3 Получил СЭП на карту izi. В выписке эта операция значиться как "поповнення картки", такая же строчка значиться при пополнении карты через p2p. Если для карті izi кретичны проводки, то входящий СЭП надо как-то выделить.Сюда же. Если Р2Р более анонимное пополнение, то входящий СЭП нет. Почему не доступно посмотреть по каким реквизитам он был оправлен? Очень расширенно рисует инфу по входящим СЭПам банк ПУМБ в своей веб-версии банкинга, далее у Форварда (он хотя бы позволяет загрузить квитанцию, где эту всю инфу можно прочесть).

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Повідомлень: 2383 З нами з: 08.03.18 Подякував: 214 раз. Подякували: 334 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 18:28 MASolomko написав: Faceless написав: Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.

Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. Когда регистрировался, то запросил лимит, но поставили 0.00.Потом зашел в диалог, повторно запросили сколько и некоторые доп вопросы (те же, что и при регистрации, но меньше) - и в конце написали, что заявку на повышение лимита можно подавать не чаще, чем раз в месяц. izibank, это замечание хоть зафиксировали? О невозможности подать заявку на кредитный лимит надо уведомлять до того, как клиент потратить своё время на заполнение этой заявки.



Далее парочку замечаний и пожеланий.



1 Реквизиты для получения межбанковских платежей через СЭП НБУ.

Для пополнения счёта с использованием платёжной карты вы предлагаете воспользоваться следующими реквизитами:

-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"

-- код ЄДРПОУ банка: 9806443

-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>

-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx

-- назначение платежа: поповнення карткового рахунку <16-ть цифр номера карты>, <ИНН клиента>, <Ф. И. О. клиента>

Вот теперь мне разъясните насколько полезно такое назначение платежа, если вы даёте "прямые" реквизиты (IBAN клиента и его ИНН)? Зачем указывать ЄДРПОУ банка?

Для получения СЭП по прямым реквизитам достаточно сообщить клиенту:

-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"

-- получатель: <Ф. И. О. клиента>

-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>

-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx

-- назначение платежа: Переказ власних коштів, без НДС[/i]

И почему здесь не предусмотрено значения каждого поля скопировать отдельно?



2 Оправил СЭП на свою карту в другом банке, в выписке эта операция значиться как "платежі по україні". Это надо же написать название нашей неньки с маленькой буквы -- неуважение просто

Для этой операции недоступна квитанция, при желании её получить -- выскакивает ошибка. Почему в деталях платежа не указывать реквизиты? Тяжело придётся тем клиентам, кто любит СЭПить.



3 Получил СЭП на карту izi. В выписке эта операция значиться как "поповнення картки", такая же строчка значиться при пополнении карты через p2p. Если для карті izi кретичны проводки, то входящий СЭП надо как-то выделить.

Сюда же. Если Р2Р более анонимное пополнение, то входящий СЭП нет. Почему не доступно посмотреть по каким реквизитам он был оправлен? Очень расширенно рисует инфу по входящим СЭПам банк ПУМБ в своей веб-версии банкинга, далее у Форварда (он хотя бы позволяет загрузить квитанцию, где эту всю инфу можно прочесть). izibank, это замечание хоть зафиксировали? О невозможности подать заявку на кредитный лимит надо уведомлять до того, как клиент потратить своё время на заполнение этой заявки.Далее парочку замечаний и пожеланий.1 Реквизиты для получения межбанковских платежей через СЭП НБУ.Для пополнения счёта с использованием платёжной карты вы предлагаете воспользоваться следующими реквизитами:-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"-- код ЄДРПОУ банка: 9806443-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx-- назначение платежа: поповнення карткового рахунку <16-ть цифр номера карты>, <ИНН клиента>, <Ф. И. О. клиента>Вот теперь мне разъясните насколько полезно такое назначение платежа, если вы даёте "прямые" реквизиты (IBAN клиента и его ИНН)? Зачем указывать ЄДРПОУ банка?Для получения СЭП по прямым реквизитам достаточно сообщить клиенту:-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"-- получатель: <Ф. И. О. клиента>-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx-- назначение платежа: Переказ власних коштів, без НДС[/i]И почему здесь не предусмотрено значения каждого поля скопировать отдельно?2 Оправил СЭП на свою карту в другом банке, в выписке эта операция значиться как "платежі по україні". Это надо же написать название нашей неньки с маленькой буквы -- неуважение простоДля этой операции недоступна квитанция, при желании её получить -- выскакивает ошибка. Почему в деталях платежа не указывать реквизиты? Тяжело придётся тем клиентам, кто любит СЭПить.3 Получил СЭП на карту izi. В выписке эта операция значиться как "поповнення картки", такая же строчка значиться при пополнении карты через p2p. Если для карті izi кретичны проводки, то входящий СЭП надо как-то выделить.Сюда же. Если Р2Р более анонимное пополнение, то входящий СЭП нет. Почему не доступно посмотреть по каким реквизитам он был оправлен? Очень расширенно рисует инфу по входящим СЭПам банк ПУМБ в своей веб-версии банкинга, далее у Форварда (он хотя бы позволяет загрузить квитанцию, где эту всю инфу можно прочесть).



дякуємо, всі побажання зафіксували дякуємо, всі побажання зафіксували izibank Представник банку Повідомлень: 37 З нами з: 10.09.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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