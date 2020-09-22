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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 22:56
MASolomko написав:
Для получения СЭП по прямым реквизитам достаточно сообщить клиенту:
-- банк: АТ "ТАСКОМБАНК"
-- получатель: <Ф. И. О. клиента>
-- идентификационный код плательщика налогов: <ИНН клиента>
-- счёт IBAN: UAxx 339500 00000 2620xxxxxxxx
-- назначение платежа: Переказ власних коштів, без НДС[/i]
А банк зачем? Он же в виде МФО занесен в Ибан. Банк тут вообще не нужен - только с толку будет сбивать.
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